Высокую культуру жизни - большим и малым городам Саратовской области

Обновленная набережная стараниями властей стала местом притяжения и силы для саратовцев

Благоустройство является одной из главных тем, по которой был создан отдельный инициированный президентом РФ Владимиром Путиным национальный проект. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также считает ключевым направлением деятельности создание комфортной среды для земляков. Благоустройство рифмуется с культурой в широком понимании этого определения, ведь произошедшие в любимом городе изменения не только радуют глаз - они делают нашу жизнь комфортнее. Чем больше возникает таких точек притяжения - парков, скверов, новых отрезков набережной, тем шире список возможностей для отдыха и общения у саратовцев разных поколений...

Шаг за шагом - к комфортной среде

Перенесемся в 2022 год. Уже по итогам первого года работы Романа Бусаргина в должности губернатора стало очевидным, что визуально регион будет преображаться, шаг за шагом, скрупулезно, с учетом истории и традиций.

Итоги 2022 года позволяют вспомнить следующие яркие события. Новая Набережная стала длиннее на 1 км, а старая - реконструирована. Были благоустроены 129 общественных и 89 дворовых территорий. На свое историческое место вернулась Триумфальная арка, а в сквере Заводского района появилась Стела трудовой доблести. Большим подарком для жителей региона стал долгожданный ремонт тротуаров. Если вдуматься в цифру (200 километров), то важность данного направления работ по благоустройству не оставит сомнений.

Воплощение в жизнь ряда проектов продолжилась в 2023 году в силу их глобальности. Реализация их стала возможной также по нацпроекту Президента Владимира Путина «Жильё и городская среда».

Губернатор - частый участник субботников на территории города

Если в прошлом году в Детском парке, со временем пришедшем в упадок, обновился стадион, то в 2023-ем работы в любимом месте отдыха жителей Фрунзенского района продолжились сразу в нескольких локациях. К прежним объектам по благоустройству в этом году прибавился сквер на проспекте 50 лет Октября. Прежде он представлял собой устаревшее пространство, то теперь отрезок от 1-ой до 2-ой Дачной - стильное и яркое место отдыха с велодорожками, лавочками, качелями, детской и спортивной площадками.

Помимо этого завершено благоустройство сквера по улице Рахова, очистка пруда Семхоз и облагораживание территории рядом с ним. Теперь здесь чистый пруд, удобные дорожки, детские площадки. Что касается губернатора, то он не просто контролирует ход работ по нацпроекту, но и сам в них участвует. Роман Викторович не раз повторял: «Люблю ездить по региону. Много видел». Поэтому Бусаргина можно видеть и на субботнике в парке у пруда Семхоз, и в качестве экскурсовода в Парке покорителей космоса.

Если подытожить работы в рамках нацпроекта по комфортной среде на территории Саратовской области, то к концу этого года у нас планируется обустроить 177 объектов - 109 парков и скверов, а также 68 дворов. На ремонт и благоустройство общественных территорий для региона выделено 700 миллионов рублей.

Следуя голосу народа

Глава региона убежден, что выбирать объекты для благоустройства должны сами жители. Поэтому в Саратовской области каждый год проводится онлайн-голосование за выбор объектов следующего года. На 2024 год для жителей Саратовской области представлены 198 территорий во всех районах. Например, жители Саратова смогут отдать своё предпочтение за любой из 40 объектов в 6 районах города, а также в посёлках и сёлах Гагаринского района.

- Нацпроект «Жилье и городская среда» инициировал наш Президент Владимир Путин. Каждый год все города и райцентры нашей области получают средства на благоустройство парков, скверов, набережных. Объекты выбираем максимально открыто. Жители сами решают, какое из любимых мест отдыха стоит привести в порядок в первую очередь. Охвачена вся область. Например, в Саратове – сразу 40 вариантов. В их числе – сквер на улице Астраханской, «малое пешеходное кольцо» по улице Бахметьевской, новые этапы благоустройства Детского парка и парка у пруда «Семхоз», много других проектов.

Обязательно голосую сам, и призываю всех жителей области также сделать свой выбор, - заявил Роман Бусаргин.

От Набережной к «Триумфальному»

Не будет преувеличением отметить, что самым грандиозным в регионе проектом по направлению "благоустройство" является преображение саратовской набережной и развитие прилегающей территории. Благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина и правительства РФ протяженность набережной в Саратове достигла 6,4 километра. Теперь предстоит создать полноценную зону отдыха на участке свыше 2 километров. Проект развития этого участка набережной обсуждался с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным и вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным. В итоге на строительство отрезка в сторону Затона будет выделено 1,16 миллиарда рублей федеральных средств.

Роман Бусаргин с благодарностью отметил, что это очень важное решение для жителей Саратова.

- Десятилетиями жители областного центра приходили в Затон, который по факту был только солярием, и не имели доступа к Волге. Теперь территорию обустроят, создадут защитные молы и откосы. Важно, учитывая популярность солярия в Затоне, обеспечить безопасность для населения на время работ и грамотно организовать сам процесс реконструкции. Саратов - город на Волге, и жители должны по-настоящему почувствовать это. Сейчас в районе новой набережной благоустроена только узкая полоска вдоль берега. Рядом с ней – гаражи, проржавевшие остовы цехов, заброшенные промзоны. Они не только портят внешний вид набережной, но и перекрывают доступ к берегу. Наша задача – дать развитие этой территории, создать инфраструктуру для отдыха. Главное - вести застройку под жёстким государственным контролем. Новых многоквартирных высоток, не обеспеченных никакой инфраструктурой, там быть точно не должно, - подчеркнул губернатор.

Из регионального бюджета на реализацию проекта выделено около 300 миллионов рублей.

По окончании работ протяженность саратовской набережной превысит 9 километров. Но на этом благоустройство территории не закончится. И федеральные, и региональные власти выступили за создание на месте закрытой промышленной зоны бывшего комбикормового завода открытого общественного пространства. Мельница Рейнеке превратится в бизнес-центр, сама зона в досуговое пространство с бассейнами и колесом обозрения.

Красоту - малым городам

Высокими темпами ведется благоустройство и в других городах региона. Помимо тематического национального проекта Саратовская область при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина и участии губернатора Романа Бусаргина уже не впервые участвует во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений.

В 2022 году по итогам заседания федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса от Саратовской области призерами стали конкурсные заявки 8 городов. Общая сумма гранта составляет 660 миллионов рублей из них по VI-му конкурсу 6 заявок на 490 миллионов рублей и 2 заявки по VII-му конкурсу на 170 миллионов рублей.

95 миллионов рублей получил город Балашов на благоустройство городского пляжа в контексте развития береговой зоны. Проект называется «365 км Хопра. Благоустройство городского пляжа в контексте развития береговой зоны. «О ПРЕкрасном на ХоПРЕ»

По 85 миллионов рублей выиграли Красноармейск за дизайн-концепцию благоустройства центральной части Красноармейска, Маркс за проект «Русская Площадь» и Пугачев за стремление предстать в результате преобразования «Городком на излучине: реновация Торгового городка и улицы Бубенца от ул. Пушкинской до памятника В. И. Чапаеву». По 70 миллионов грантовых рублей досталось Шиханам на реализацию проекта «Я-Патриот» и Аркадаку - на благоустройство сквера «Юность». Кроме этого заключены контракты на 165 миллионов рублей по второму конкурсе, и преобразований среды дождались жители Балашова и Хвалынска.

Тротуары размером с футбольные поля

Роман Бусаргин провел экскурсию для школьников по Парку покорителей космоса

Важнейшим направлением для Саратова и районов области является и новый этап строительства и реконструкции тротуаров. В порядок приводят территории, где практически не было пешеходных зон.

В этом году на строительство и ремонт тротуаров выделили 100 миллионов рублей. Это позволит обустроить 24 объекта – 37 тысяч квадратных метров, что превышает по площади 5 футбольных полей. При формировании программы учитывалось мнение населения и поступающие обращения, в том числе и из Гагаринского района.

Инициатором масштабных работ также стал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. В прошлом году город в несколько этапов получил свыше одного миллиарда рублей.

В свою очередь губернатор Роман Бусаргин принял решение выделить на новый этап программы ремонта тротуаров более 230 миллионов рублей из регионального бюджета.

- Летом в прошлом году во время встреч с жителями обсуждали планы по ремонту тротуаров. Вопрос остается одним из самых актуальных для многих районов, потому что в местных бюджетах средств на это не хватает. Тогда обещал, что регион возьмет на себя обязательства поэтапно решать эту проблему, - объяснил свое решение глава региона.

Благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, пешеходные дорожки привели в порядок в большом объеме во многих муниципалитетах: Саратов, Вольский, Петровский, Татищевский, Балтайский, Новобурасский, Базарно-Карабулакский, Хвалынский районы, ЗАТО Светлый. Будет правильным с нашей стороны продолжать эту работу, несмотря на непростую ситуацию с бюджетом. Потребность в этом есть не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. В приоритете - подходы к школам, детским садам, поликлиникам и другим социальным учреждениям.

Понятно, что одномоментно отремонтировать все тротуары не получится. В связи с этим возникает вопрос, на какие пешеходные дорожки обращать внимание в первую очередь. Считаю, что выбирать должны сами жители муниципалитетов, а не местные власти. Такой подход у нас был и в прошлом году.

Деревья-крупномеры как будущие «зеленые» легкие

Пристальное внимание Бусаргин уделяет особенностям озеленения Саратова. Глава региона сообщил, что эти работы запланированы на осень и начнутся со дня на день.

Роман Викторович подчеркнул, что данная тема обсуждается достаточно давно. Он выступил за необходимость хорошо продуманной программы.

По словам Бусаргина, особое значение имеет правильный выбор деревьев, подходящих для саратовской климатической зоны. Для четкого и грамотного решения вопроса глава региона тесно взаимодействует с экологами. «Городская администрация планирует начать высадку осенью этого года. Логично начать именно с центральных улиц, где гуляют больше всего людей. Более того, здесь остались подготовленные для высадки места. С финансированием поможем из регионального бюджета», - заявил Бусаргин.

Под пристальным вниманием главы региона находится и основной «зеленый» объект областного центра - легендарная «кумыска».

Работу губернатора в данном направлении прокомментировал и.о. директора ГУ СО «Кумысная поляна» Александр Карнюшин:

- Памятник природы Кумысная поляна в Саратове - это зеленый оазис города, любимое место отдыха горожан, которое еще и является его легкими. Здесь расположено 13 детских оздоровительных лагерей, санаторий, 4 лыжные и 3 горнолыжные базы, более 20 баз отдыха, а также 25 родников.

Сохранению этого памятника природы поспособствовал губернатор области Роман Викторович Бусаргин. По его распоряжению в прошлом и текущем году произошло включение в Кумысную поляну дополнительно лесного массива площадью 1700 га, расположенного на южной окраине Лысогорского плато, что увеличило площадь памятника природы. Сейчас он составляет 6 236 гектаров.

По словам Александра Владимировича, именно по поручению Романа Викторовича на территории памятника природы «Кумысная поляна» установлено 10 деревянных беседок в наиболее популярных местах отдыха горожан. Беседки изготовлены в лесхозах области. Сейчас их 25. Также Бусаргин распорядился за счет областного финансирования благоустроить родники «Лечебный» и «Солдатский». Учитывая популярность источников Кумысной поляны, которыми широко пользуются население, горожане высоко оценили этот труд.

Александр Карнюшин рассказал, что в настоящее время приведены в порядок 16 из 25 родников, расположенных на территории Кумысной поляны. Данная работа будет продолжена.

Роман Бусаргин одинаково большое внимание в вопросах благоустройства уделяет как областному центру, так и малым городам и селам саратовской земли. Люди получают новую комфортную среду, и ощущение изменения качества жизни к лучшему вселяет им уверенность в завтрашнем дне. И в этой связи неслучайно то, что слова «благоустройство» и «благодарность» имеют один «корень» - «благо».