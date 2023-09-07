«Прямая линия» губернатора: о школах, транспорте, отопительном сезоне

Формат "прямой линии" позволяет узнать «болевые точки» области и помочь землякам решить их проблемы

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел очередную «прямую линию» на площадке «ГТРК-Саратов». По признанию главы региона, этот формат для него один из самых важных в общении с народом, поскольку позволяет узнать «болевые точки» области и помочь землякам решить их проблемы.

Во время эфира Роман Викторович подчеркнул, что проблематику Саратовской области полностью знает президент РФ Владимир Путин. Губернатор высказался о встрече с главой государства:

«Конечно, волновался – это была первая очная встреча с президентом. Он поддержал нас и с расселением аварийных домов в Лётном городке, и с созданием центра беспилотников. А в целом – с таким сильным лидером нашей стране и людям ничего не страшно».

Бусаргину последовал блок вопросов от семей. Они касались «детских» тем. Одного из родителей волновало то, что компенсацию вместо земельного участка можно получить тем многодетным семьям, у кого растут дети в возрасте 4+. «Как быть тем, у кого 3+?» - спросил обратившийся.

«Действительно, мы ввели выплаты по 250 тысяч вместо земельного участка и отменили критерий нуждаемости. Теперь 3000 семей смогут ей воспользоваться. В дальнейшем планируем снять и эти ограничения, и такой мерой смогут воспользоваться и те, у кого в семье трое и больше детей. Да, это связано с большим объёмом бюджетных средств. Но, думаю, что уже в следующем году мы к этому придём»

Другой вопрос касался школ, в которых пока организовано обучение во вторую смену.

«Стоит задача перевести все школы в односменный режим. Сейчас в две смены учатся 53 школы в области, а раньше их было больше 70. Составлен график, как мы будем переходить на одну смену. Это перевод под учебные классы неиспользуемых площадей, новые пристройки, строительство школ в новых микрорайонах.

Есть и искусственные перекосы, когда детей из отдаленных микрорайонов и даже городов возят в другие школы. Здесь многое зависит от директора школы. Если школа перегружена, в ней должны учиться только дети по месту прописки», - ответил губернатор.

Кроме этого, губернатору поступила жалоба на работу общественного транспорта. Глава региона назвал сложившуюся ситуацию действительно проблемной. Бусаргин убежден, что перевозчиков нужно заставлять меняться. «Если этого не произойдет, придут либо государственные предприятия, либо другие перевозчики, которые будут создавать комфорт для людей, включать кондиционеры, следить за состоянием автобусов, не нарушать правила дорожного движения», - заявил Роман Викторович.

Своими переживаниями с первым лицом региона поделились жители Завокзального. Их беспокоит, что они не смогут выбраться из поселка, когда начнется реконструкция железнодорожного вокзала. Бусаргин заверил: реконструкция будет осуществляться максимально удобно для горожан. По словам чиновника, тоннель, соединяющий город с его завокзальной частью, сохранят, и он будет передан в муниципальную собственность. «В целом, неудобств не будет. Люди смогут проходить», - заверил он.

Во время «прямой линии» губернатор прокомментировал и вопрос подготовки к отопительному сезону: «Сейчас у нас в работе еще 9 участков. Но переживать не надо. К отопительному сезону однозначно успеют. Жёстко следим и мы, и город, и прокуратура».