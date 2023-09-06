221-ый сезон саратовской Академдрамы: премьеры, полюбившиеся проекты и поиск новых форм общения со зрителем

В новом сезоне труппе Саратовского театра драмы предстоят поездки на фестивали и гастроли

Саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова готовится к открытию нового, 221-го, сезона. О творческих планах Академдрамы рассказало художественное руководство.

Премьеры

Открытие творческого сезона состоится 16 сентября. Зрители увидят премьеру спектакля «Блажь» по пьесе Александра Островского, написанной им в соавторстве с Петром Невежиным. Режиссер-постановщик, лауреат Государственной премии России Игорь Коняев охарактеризовал будущую работу кратко и в то же время емко: «будет просто и весело».

Уже 1 октября театралам и гостям Саратова свою постановку представит художественный руководитель театра, народный артист России Григорий Аредаков. Спектакль «Всё в саду» Эдварда Олби. «Во-первых, Олби – потрясающий драматург и работать с его текстами необыкновенное профессиональное удовольствие и практическая польза для всех участников процесса, – прокомментировал выбор материала Григорий Анисимович. – Когда-то давно я ставил эту пьесу со студентами, тогда мы играли ее – про них, про «их нравы». Теперь тема денег, больших и маленьких, пришла к нам, теперь «Всё в саду» – про нас, про соблазн, которому мы подвергаемся, и то, поддаемся мы ему или нет. Спектакль мы решаем в жанре психологического триллера, что соответствует, на наш взгляд, нынешнему звучанию этой пьесы драматурга».

12 и 13 октября театр приглашает зрителей на премьеру дипломного спектакля «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова (мастерская Юрия Кудинова). Необычность его заключается в том, что вместе с будущими артистами в «Старшем сыне» играет артист театра Олег Морозов, исполняющий единственную возрастную роль в пьесе – Андрея Григорьевича Сарафанова.

К концу 221-го сезона Морозов выйдет в главной роли еще одной премьеры театра драмы – комической фантазии «Тот самый Мюнхгаузен» Григория Горина в постановке режиссера Алексея Размахова и сценографии Юлианы Лайковой.

В ноябре этого года состоится премьера спектакля «Мария Стюарт» по Фридриху Шиллеру. В 60-е годы прошлого века на сцене театра в этой роли блистали легендарные Ливия Шутова и Валентина Ермакова.

Продолжит свою работу творческий проект «Факультет нужных вещей», адресованный учащимся старших классов и их учителям. В минувшем сезоне в рамках этого образовательного интерактивного «театрального урока» было сыграно 20 спектаклей по произведениям Александра Пушкина, Федора Достоевского и Константина Паустовского. Еще до конца года его афиша пополнится новым названием, которое руководство Академдрамы пока не разглашает.

Также на вопрос корреспондента «КП-Саратов» об итогах творческой лаборатории «Видимоневидимо» арт-директор проекта Ольга Харитонова сообщила, что в репертуар войдет спектакль «Житие Федора Михайловича и Алевтины Павловны, или Жаркое ковидное лето» по пьесе Ярославы Пулинович. Его поставит режиссер Мария Шиманская.

Фестивали и гастроли

В новом сезоне труппе Саратовского театра драмы предстоят поездки на фестивали и гастроли. После премьеры театр отправляется в Ярославль, где с 19 по 26 сентября пройдёт XXIII Международный Волковский фестиваль. В этом году он состоится под девизом: «Островский: современники и современность». Свои спектакли, поставленные по произведениям отечественной классической литературы, представят театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Твери, Ижевска, Рыбинска, а также из Донецка, Белоруссии, Сербии и Армении. Коллектив театра имени И.А.Слонова приглашен на фестиваль со спектаклем «Анна Каренина» по роману Льва Толстого в постановке Ивана Комарова.

19 октября в рамках V театрального фестиваля «МаскерадЪ», который проходит на большой и малой сценах Пензенского драматического театра, мы покажем спектакль «Тень» по сказке Евгения Шварца в постановке Александра Созонова.

В октябре театру отправится в Удмуртию для участия в федеральной программе «Большие гастроли», где покажет пять спектаклей из своего репертуара. В ответ с 25 по 29 октября на сцене Академдрамы со своими постановками по произведениям Александра Пушкина, Александра Сухово-Кобылина, Льва Толстого и современных авторов выступит театр из Ижевска.

«Уроки Табакова»

С 20 по 27 сентября по инициативе Саратовского академического театра драмы и при поддержке министерства культуры области уже в третий раз будет реализован культурно-образовательный проект-фестиваль «Уроки Табакова». По традиции он проводится совместно с театральным институтом консерватории имени Л.В. Собинова. Его организаторы напоминают, что важной и принципиальной особенностью подхода Олега Павловича Табакова к профессии были неустанная творческая подвижность и потребность в постоянном осмыслении профессионального опыта. Поэтому одним из актуальных способов сохранить живую память о нем стало предложение превратить театральный Саратов в площадку для обсуждения темы театрального образования – той самой, что волновала нашего великого земляка на протяжении всей жизни.

В афише проекта – спектакли театра на Таганке «Вишневый сад. Комедия», театра имени Пушкина «Ложные признания», театра на Малой Бронной «Таня», дипломные постановки студентов Школы-студии МХАТ (мастерская профессора Школы-студии Виктора Рыжакова). Студентов театрального института ожидают мастер-классы с участием художественных руководителей московских театров имени Пушкина и на Малой Бронной Евгения Писарева и Константина Богомолова, для которых уроки Табакова стали важной частью творческой биографии.

Программа «Уроков Табакова» этого года включает также еще несколько мероприятий, посвященных памяти Олега Павловича. Например, первый показ цикла «Любимые пьесы Олега Табакова» состоится 24 сентября и познакомит зрителей с хорошо известным театралам текстом уральского драматурга Олега Богаева «Русская народная почта». Готовят его молодой режиссер Александр Чеботарев вместе с ведущим актером нашего театра Виктором Мамоновым.

Театр идет по пути поиска новых форм общения со зрителем, и специально к «Урокам…» будет написано несколько коротких пьес. В их зрительском обсуждении примет участие известный саратовский психолог Сергей Левит.

В рамках проекта 26 сентября в Музее театра состоится презентация книги об актере академического театра драмы Евгении Виноградове «Настанет весна – и меня больше нет», вышедшей в издательстве «Софит».

Зрителям – удовольствие, комфорт и уют

Параллельно с подготовкой к творческим проектам и репетициями ведутся работу по обновлению самого театра. Как рассказала открывшая пресс-конференцию министр культуры региона Наталия Щелканова, впервые в этом году возможность участия в национальном проекте «Культура» получили крупные государственные театры. По проекту Саратовский академический театр драмы получил федеральный грант в 57 миллионов рублей. На эти средства учреждение установило в зал новые кресла. И, как подчеркнул директор театра Владимир Петренко, самое главное, театр обновил звуковое и световое оборудование.