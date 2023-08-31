Все пострадавшие – жители других регионов – Дагестана, Московской области, Бурятии

Страшное ДТП случилось в Саратовской области в Гагаринском районе. В ночь на 31 августа, около двух часов ночи,, здесь в стоявший на обочине автобус Неоплан, который следовал по маршруту Москва - Махачкала, врезалась многотонная фура.

ДТП в Саратовской области с пассажирским автобусом и фурой

Госавтоинспекция Саратовской области устанавливает обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса в Гагаринском районе областного центра. Об этом сообщил отдел пропаганды ведомства. Как уточнили в ГИБДД, сегодня в 01.45 ночи на федеральной трассе Саратов-Волгоград у поворота на село Пудовкино большегруз Mercedes под управлением 62-летнего гражданина врезался в стоящий автобус «Неоплан» маршрута "Махачкала-Москва".

Авария случилась на трассе. Фото: очевидцы

Погибшие и пострадавшие в ДТП в Саратовской области

В результате ДТП погибла 52-летняя пассажирка. Позже госавтоинспекторы рассказали, что погибшая является жительницей Московской области. Еще семь человек были госпитализированы с травмами средней степени тяжести: ЧМТ и сотрясением головного мозга. Из них два ребенка 7 и 16 лет, а также 43-летний водитель автобуса. Они находятся в больницах Саратова. В региональном министерстве здравоохранения уточнили: еще троим пассажирам помощь была оказана на месте. Все пострадавшие – жители других регионов – Дагестана, Московской области, Бурятии.

Кабина фуры превратилась в груду металла, такой силы был удар. Фото: очевидцы

Причина ДТП с пассажирским автобусом и фурой в Саратове 31 августа

По словам начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности при правительстве Саратовской области Юрия Юрина, ликвидацией последствий на месте ДТП до сих пор занимается начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада.

В отделе пропаганды областной ГИБДД корреспонденту «КП-Саратов» сообщили, что причины, по которым водитель не увидел автобус и пошел на таран, еще выясняются.

Параллельно проверку по факту ДТП начала региональная прокуратура.

На ночную дорожную аварию с участием пассажирского автобуса откликнулся губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Как уточнил глава региона, необходимые службы и ведомства работали на месте происшествия всю ночь.

Бусаргин выразил соболезнования родным и близким погибшей в аварии. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.