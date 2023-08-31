Все пострадавшие – жители других регионов – Дагестана, Московской области, Бурятии
Страшное ДТП случилось в Саратовской области в Гагаринском районе. В ночь на 31 августа, около двух часов ночи,, здесь в стоявший на обочине автобус Неоплан, который следовал по маршруту Москва - Махачкала, врезалась многотонная фура.
Госавтоинспекция Саратовской области устанавливает обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса в Гагаринском районе областного центра. Об этом сообщил отдел пропаганды ведомства. Как уточнили в ГИБДД, сегодня в 01.45 ночи на федеральной трассе Саратов-Волгоград у поворота на село Пудовкино большегруз Mercedes под управлением 62-летнего гражданина врезался в стоящий автобус «Неоплан» маршрута "Махачкала-Москва".
Авария случилась на трассе. Фото: очевидцы
В результате ДТП погибла 52-летняя пассажирка. Позже госавтоинспекторы рассказали, что погибшая является жительницей Московской области. Еще семь человек были госпитализированы с травмами средней степени тяжести: ЧМТ и сотрясением головного мозга. Из них два ребенка 7 и 16 лет, а также 43-летний водитель автобуса. Они находятся в больницах Саратова. В региональном министерстве здравоохранения уточнили: еще троим пассажирам помощь была оказана на месте. Все пострадавшие – жители других регионов – Дагестана, Московской области, Бурятии.
Кабина фуры превратилась в груду металла, такой силы был удар. Фото: очевидцы
По словам начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности при правительстве Саратовской области Юрия Юрина, ликвидацией последствий на месте ДТП до сих пор занимается начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада.
В отделе пропаганды областной ГИБДД корреспонденту «КП-Саратов» сообщили, что причины, по которым водитель не увидел автобус и пошел на таран, еще выясняются.
Параллельно проверку по факту ДТП начала региональная прокуратура.
На ночную дорожную аварию с участием пассажирского автобуса откликнулся губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Как уточнил глава региона, необходимые службы и ведомства работали на месте происшествия всю ночь.
Бусаргин выразил соболезнования родным и близким погибшей в аварии. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.