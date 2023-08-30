Важное о биометрических данных

Процедура сбора и хранения биометрии имеет место только с согласия человека, которое получено в письменной форме

О процедуре сбора биометрических данных, а также связанных с ней волнующими вопросами рассказали жителям Саратова. Об этом сообщается в телеграм-канале Минэкономразвития Саратовской области.

Единая биометрическая система – это государственная информационная система (цифровой платформой), позволяющая идентифицировать человека по его биометрическим характеристикам. К таким характеристикам относятся запись голоса и изображение человека.

Биометрия является добровольной. Процедура сбора и хранения биометрии имеет место только с согласия человека, которое получено в письменной форме.

Гражданин может отказаться от сбора, хранения и использования биометрических данных в любое время, отозвать свое согласие на процедуру, а также потребовать удалить биометрию. Для этого ему нужно обратиться в центр «Мои Документы».

До 30 сентября планируется формирование Единой биометрической системы хранения данных, однако это не запрещает человеку отказаться. Данная система станет местом, куда будет направляться информация о человеке. Если ранее она хранилась у организаций, регистрировавших биометрические данные граждан, то сейчас они не смогут хранить ее у себя, а только иметь ограниченный доступ к данным, но не к самой биометрии гражданина.

Проверить регистрацию биометрических данных можно с помощью личного кабинета портала Госуслуг.