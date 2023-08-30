«Видимоневидимо-2023»: о «Маме», «Железном всаднике» и «…жарком ковидном лете»

Театр драмы имени И.А.Слонова сознательно и смело движется в направлении, противоположном индустрии развлечений

Живое искусство театра всегда предполагает сотворчество, в котором зритель своими переживаниями, эмоциями словно довершает спектакль. Именно поэтому так любима театралами нашего города творческая лаборатория «Видимоневидимо», которой Саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова вот уже восьмой год закрывает сезон.

Первый «лабораторный» опыт, в 2016-ом году, назывался «Авторская сцена» и прошел под занавес сезона на самых разных площадках Академдрамы. В 2023 году афишу проекта, вдохновителем которого является заведующая литературной частью и арт-директор творческих мегасобытий Академдрамы Ольга Игоревна Харитонова, составили три новых театральных текста. Они по традиции были представлены в форме эскизов по текстам современных драматургов, над которыми трудились актеры саратовской труппы и приглашенные режиссеры.

На этот раз зрители получили возможность увидеть и поучаствовать в обсуждении эскизов трех современных текстов. Выпускник курса Андрея Могучего при БДТ имени Г.А.Товстоногова Павел Никитенко показал свой набросок по пьесе «Мама» французского драматурга Флориана Зеллера. Режиссер Владимирского академического театра драмы Владимир Кузнецов познакомил с театральным наброском пьесы Алексея Житковского «Железный всадник». Финальным эскизом стала работа по пьесе Ярославы Пулинович «Житие Федора Михайловича и Алевтины Павловны, или жаркое ковидное лето». Ее подготовила выпускница Театрального института имени Бориса Щукина Мария Шиманская.

Вселенское одиночество «Мамы»

Открылась лаборатория наброском пьесы Флориана Зеллера «Мама». С первых же сцен зрителей посетила мысль, что определения «эскиз» и «набросок» на подходят к этой работе. Пьесу о болезненном одиночестве женщины зрелого возраста актеры Эльвира Данилина, Андрей Седов, Дарья Ревина и Александр Островной превратили в полноценную постановку. Умение чувствовать партнера, чем славится актерский ансамбль Академдрамы, как нельзя лучше подошло к произведению Зеллера, позволив подобраться к разгадке его писательского феномена. Казалось бы, простая история, каких наблюдаем бесчисленное количество: живет семья (мама, папа, сын), и со временем состоящая из "семь Я" общность самых близких людей превращается в несколько чужих друг другу людей, сосуществующих в пространстве одной квартиры. Заслуженная артистка России Эльвира Данилина в образе Мамы возводит происходящее на сцене в степень античной трагедии. Безусловная красавица, тонкий и мудрый человек, один из фундаментальных педагогов Саратовской театральной школы, Эльвира Игоревна своим существованием в роли преподносит филигранный мастер-класс, в котором смятение, основанное на мнительности, сменяется истерикой, попытка поговорить с близкими - заискиванием, отчаяние грозит безумием, и за всем этим читается боль женщины, которая своим самоотверженным служением родным достойна в жизни трона, а не пребывания у "разбитого корыта".

Павел Никитенко тонко почувствовал материал, потому сценография стала зеркалом переживаний героини. Экраны с размытым изображением словно вместе с Мамой погружали нас в ее скатывающийся в безумие мир. Они как нейросеть иллюстрировали ее патологию отчаяния. Обжигающая работа. Ждем ее в репертуаре!

Сила и слабость «Железного всадника»

Второй показ творческой лаборатории «Видимоневидимо» под названием «Железный всадник» также показал, что в Академдраме грандиозный ансамбль актеров, талантливо следующих произведению и замыслу режиссера. Творчество Житковского отличают яркий метафоричный язык и умение философски осмыслить обыденные вещи. Пьеса «Горка», показанная на одной из прежних лабораторий, поразила своей светлой простотой и документальной достоверностью, родившей у зрителя ощущение наблюдения за живущими за стеной соседями.

В случае с «Железным всадником» современность предстала полноценным действующим лицом, показав свою отличительную грань – агрессивный настрой большинства людей.

В основе сюжета пьесы - тренировка по карате. Он сразу же увлекает, поскольку рассказ тренера о назначении каратэ и то, во что выливается тренировка, представляют собой оксюморон. "Изучающий каратэ должен освободить себя от эгоизма и злобы,

стремясь адекватно реагировать на всё, с чем он может столкнуться"... Эпиграф пьесы словно мостик между тренером Вячеславом (Дмитрий Кривоносов) и учеником Алексеем (Александр Каспаров). Актеры потрясающе взаимодействуют друг с другом. Речи крепко стоящего на ногах наставника, объясняющего принципы и смысл каратэ, звучат жизнеутверждающей афирмацией. Алексей также атлетически сложен, но его кошачья пластика выдает неуверенного в себе, недоверчивого и уставшего от собственной подозрительности человека. Энергетика собеседников превращает их настрой в подобие сообщающихся сосудов. Каждый по-своему решит, как распорядиться оружием. И ответить на вопрос: оружие дает власть и превращает человека в раба?

В этой связи потрясающим ходом режиссера Владимира Кузнецова выглядит ввод в спектакль сына Алексея. Мальчика очень непосредственно и не по-детски серьезно и вдумчиво играет Тимур Элесов. Как удалось выяснить автору этих строк, юный актер занимается карате в жизни. Очень символичное совпадение. Его трогательное "Я тебя люблю" является апофеозом спектакля, неся спокойную истину, о которой взрослые часто забывают в суетной гонке: только любовь дарит свет и служит оберегом для каждого, кто не хочет растерять душевного света.

Поэзия «Жития…»

В финальный вечер лаборатории на суд саратовского зрителя был представлен третий эскиз по пьесе Ярославы Пулинович «Житие Федора Михайловича и Алевтины Павловны, или жаркое ковидное лето». Глубокое поэтическое высказывание о любви и страхе потерять любимых не оставило зрителей равнодушными. «Спектакль (поверьте, данный эскиз заслуживает так называться) идет по грани, балансируя между комедией и драмой, не скатываясь ни в одну из сторон, тем самым приобретая свое собственное уникальное звучание. Артисты успели наладить невероятный уровень взаимодействия за такой короткий срок, тонко чувствовали неверные ноты и виртуозно их избегали», - такими впечатлениями поделились в Академдраме.

Вместе с предыдущими названиями этот набросок позволил сделать вывод, что театр имени И.А.Слонова сознательно и смело движется в направлении, противоположном индустрии развлечений.