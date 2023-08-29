Елшанка, Кумыска, Дом Чапаева: в Саратовской области определили еще три места с туристическим потенциалом

Список потенциально привлекательных для туризма участков на территории региона будет расти

Сегодня, 29 августа, состоялся очередной межведомственный оперативный штаб в рамках проекта «Земля для туризма». На территории Саратовской области определили еще три объекта туристического интереса – дом-музей В.И. Чапаева в Балакове, природный парк «Кумысная поляна» и река Елшанка.

Соглашение о присоединении региона к проекту «Земля для туризма» подписано в декабре 2022 года. В настоящее время сформирован межведомственный оперативный штаб, в который входит министерство инвестиционной политики области. Он проводит отбор площадок, которые предлагают муниципалитеты в рамках проекта. Участки должны соответствовать определенным критериям, например, иметь вид разрешенного использования, предусматривающий возможность использования их для целей размещения туристских объектов. Затем сведения об отобранных участках размещаются на Публичной кадастровой карте.

По словам первого замминистра инвестиционной политики Веры Лазукиной, определение новых объектов туристической деятельности позволяет региону расширять перечень туристических площадок для предложения инвесторам.

На сегодняшний день сотрудниками Корпорации развития сформирован предварительный реестр земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения, муниципальной собственности, собственности РФ, который постоянно актуализируется. Также формируется реестр частных земельных участков - на сегодня в работе 5 объектов.

«Уже сейчас на инвестиционном портале можно ознакомиться с мерами поддержки инвесторов в сфере туризма и выбрать подходящую площадку из 15 представленных. Вскоре будут опубликованы и конкретные предложения в этой сфере – готовые бизнес-кейсы. Напомню, что данная работа проводится по поручению губернатора области Романа Бусаргина», - отмечает Вера Лазукина.

Кроме того, в октябре 2023 года планируется принять участие в форуме регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» для презентации туристического потенциала и привлечения новых инвесторов в регион.