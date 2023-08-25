Вспоминая ковидные времена: в Саратове - новые ограничения из-за энтеровируса

Список ограничительных мер из-за угрозы менингита увеличили в преддверии нового учебного года

В Саратове состоялось заседание штаба по эпидемиологической ситуации. Собрание инициировал и провел губернатор Роман Бусаргин, поскольку в регионе продолжается распространение энтеровирусной инфекции. Участие в заседании приняли профильные министры регионального кабмина, руководитель территориального Роспотребнадзора Николай Павлов, главы администраций Саратова и Энгельса.

Собравшиеся отметили серьезность ситуации. В больницы Саратовской области за сутки поступает до 14 заболевших менингитом. За период с января по июль энтеровирусная инфекция обнаружена у 101 человека. Наибольшее число заболевших зафиксировано в городе-спутнике Саратова - Энгельсе – 73, и самом областном центре – 19. Кроме того, случаи заражения зарегистрированы в Балашовском, Ершовском, Краснокутском, Новоузенском и Энгельсском районах.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится 251 человек, большинство из них – дети до 17 лет. Основная часть заболевших приходится на Саратов и Энгельс, однако отдельные случаи начали регистрироваться и в других районах.

В связи с этим участники оперштаба совместно рассмотрели рекомендации, которые подготовил Роспотребнадзор в связи с началом учебного года, ведь с сентября детям придется контактировать намного чаще, поэтому важно позаботиться об их здоровье и предотвратить риски массового распространения энтеровируса.

В первую очередь чиновники и санитарные врачи пересмотрели формат линеек на 1 сентября. Они пройдут во всех школах области по параллелям в разное время. Так, по требованию Роспотребнадзора, в одной параллели должно быть не более трёх классов: например, с 1-го по 3-й, с 4-го по 6-й, с 7-го по 9-й, 10-й – 11-й. Администрации школ должны предусмотреть достаточно времени между линейками, которое отведут на дезинфекцию территории.

Кроме этого в школах отменяется кабинетная система. Дети из одного класса будут всё время заниматься в одном помещении.

До 1 октября в Саратове и Энгельсе приостанавливается работа всех бассейнов. В более благополучных в эпидемиологическом плане районах бассейны не будут работать лишь в образовательных организациях.

На спортивные соревнования в регионе временно не допустят болельщиков до 17 лет.

По всей Саратовской области до 1 октября приостанавливается работа учреждений дополнительного образования для детей до 17 лет.

Под запрет попало проведение в образовательных и спортивных организациях массовых мероприятий, спортивных соревнований, творческих конкурсов, концертов с участием детей до 17 лет из разных классов либо школ.