Забота о природе и образе жизни

Заводчане показали, насколько важны забота о природе родного края и здоровый образ жизни

Работники Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») прошли на сапбордах по притокам Волги. В ходе заплыва они собрали бытовой мусор с водной глади и берегов.

Добровольцы преодолели маршрут в три километра по воде на сапбордах. Такую акцию заводчане проводят второй год с большим энтузиазмом, ведь она позволяет увлеченным спортом нефтяникам сочетать полезное с приятным, тем самым словно говоря обществу, насколько важны забота о природе родного края и здоровый образ жизни. В этом году 30 заводских спортсменов-экоактивистов собрали 375 килограммов бытового мусора, который был направлен на переработку. Такие акции очень актуальны для очищения не только берегов, но и воды в Волге.

- Впервые встала на сап и мне очень понравилось, - поделилась впечатлением Ольга Козина, специалист отдела поддержки проведения закупок и раскрытия информации. -Здорово совмещать спортивные активности с полезным делом. Меня поразили объемы мусора на островах, оставленные отдыхающими. Призыв один – забирать мусор с собой и утилизировать.

Инженер по эксплуатации и диспетчеризации автотранспорта Наталия Горохова также прокомментировала свое участие в акции:

- Получив инвентарь, перчатки и мусорные мешки, мы активно начали собирать мусор не только по островам, но и там, где плыли – вдоль берегов. Это очень полезное мероприятие и для заводчан, и для окружающей среды.

Заплыв на сапбордах – не единственная спортивно-экологическая акция предприятия. Экологическое волонтерство – неотъемлемая часть реализуемых природоохранных инициатив дочерних обществ «Роснефти». На протяжении нескольких лет на Саратовском НПЗ проходят волонтерские акции по сбору пластиковых крышек, батареек и множество других экологических инициатив.

Вместе с работниками нефтеперерабатывающего завода в спортивно-экологических мероприятиях принимают участие и члены их семей, ветераны, учащиеся профильных учебных заведений, волонтеры, что способствует повышению экологической культуры населения.

Только в прошлом году сотрудники Саратовского НПЗ провели 20 экологических акций, 5 из которых состоялись впервые. Общее количество собранного мусора составило более 7 тонн. Это значительный вклад в поддержание чистоты окружающей среды.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства и реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. В 2020 году была разработана и утверждена Концепция экологического развития - 2030, которая определяет основные принципы природоохранной деятельности Компании в области устойчивого развития и будет способствовать достижению национальных экологических целей Российской Федерации до 2030 года.