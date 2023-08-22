Тщательно пережевывать пищу и есть не менее 4 раз в день: врачи рассказали, как избежать проблем с желудком

фото: Минздрав Саратовской области

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) – это система органов, которые перерабатывают поступающую в организм пищу, извлекают из нее питательные вещества и жидкость, обеспечивают организм белками, жирами, углеводами, витаминами, микроэлементами и выводят непереваренные остатки.От качества работы ЖКТ зависит не только физическое состояние человека, но и качество жизни.Качество жизни при заболеваниях органов пищеварения снижается не только за счет болевых ощущений, но и за счет необходимости периодического обследования, лечения, соблюдения диеты, ограничения трудовой деятельности, т. е. социальной дезадаптации. В структуре заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний онкологические болезни органов пищеварения занимают одно из ведущих мест.

Все заболевания ЖКТ делятся на органические - связанные с поражением органа (язвенная болезнь, гастрит, рак и др.) и функциональные (симптом раздраженного кишечника, функциональная диспепсия).Более 90% городского населения страдают теми или иными заболеваниями ЖКТ.

Причины возникновения органических заболеваний ЖКТ: Helicobacterpylori, неправильное питание, курение и злоупотребление алкоголем, наличие избыточного веса, длительный стресс, продолжительный прием лекарств, болезни обмена веществ,эндокринные нарушения, хроническая пищевая аллергия и т. д.

«Наиболее частой причиной возникновения заболеваний ЖКТ является нерациональное питание (нарушение режима питания, привычка питаться «всухомятку», перекусами или фаст-фудом, частое употребление сладких газированных напитков, алкоголя, жареного, жирного, острого, жесткие диеты для похудения). Изменение структуры питания влечет за собой изменение состава микробиоты (симбиоза микроорганизмов, населяющих наш кишечник). Еще одним триггером выступает стресс», - рассказывает главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина.

Имеют значение и другие провоцирующие факторы: наследственность; чрезмерно жесткие семейные установки, касающиеся питания; социальные факторы (образование, психотип),низкая физическая активность.

Профилактика заболеваний ЖКТ

1. Соблюдение питьевого режима(30 мл на 1 кг веса в сутки). При высокой температуре воздуха и больших физических нагрузках объем воды необходимо увеличивать. Ограничить употребление сладких газированных напитков.

2.Чтобыне повредить эпителий пищевода и кишечника пища и напитки не должны быть слишком горячими или холодными.

3. Соблюдение режима питания:принимать пищу в одно и то же время не менее 3–4 раз в сутки; распределение суточного рациона по его энергоценности (25%-30% завтрак, 35%-40% обед, 25% ужин), химическому составу(белки -30%, жиры - 20%, углеводы - 50%), продуктовому набору и массе (300–400 мл на один прием).

5. Ограничение употребления острого, соленого, консервированного, копченого, маринованного. Тщательное пережевывание пищи.

6. Щадящая кулинарная обработка(отваривание,тушение, запекание, приготовление на пару).

7. Включение в рацион клетчатки(400–500 гр. овощей и 250 гр. фруктов, 1/3 из них в свежем виде)для поддержания качества микробиоты, перистальтики, поддержания нормального веса и уровня холестерина Предпочтение рекомендуется отдавать сезонным продуктам, выращенным в регионе проживания.

9. Соблюдение правил личной гигиены, правил приготовления и хранения продуктов с целью профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний.

10. Нормализация и поддержание веса(ИМТ 20–25 кг/м2).

11. Регулярная физическая активность нормализует обмен веществ, активизируют перистальтику, повышает эффективность пищеварения.

12. Отказ от курения и злоупотребления алкоголем.

14. Повышение стрессоустойчивости (аутогенная тренировка, психогигиена), так как количество психосоматических (связанных со стрессом) заболеваний неуклонно растет.

15. Своевременное прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров позволяет выявлять факторы риска развития онкозаболеваний, заболевания на ранних стадиях, что повышает эффективность лечения и выздоровления.

Министерство здравоохранения области по материалам ГУЗ №СОЦОЗМП»