«Уроки Табакова»: «Вишневый сад», «Ложные признания» и «Таня»

Камерная драма «Таня» сделала по-настоящему знаменитым Алексея Арбузова

В Саратовском академическом театре состоится очередной сезон культурно-образовательного проекта «Уроки Табакова». В его рамках в последнюю декаду сентября театралы нашего города увидят спектакли ведущих столичных трупп – Московского театра на Таганке, Московского драматического театра имени А.С.Пушкина и Театра на Малой Бронной.

«Вишневый сад»

Режиссер «Вишневого сада» театра на Таганке Юрий Муравицкий представил смелое переосмысление классического текста Чехова. Постановщик воплотил последнюю пьесу великого драматурга в эстрадной стилистике.

«Для меня это прежде всего продолжение исследования драматургии Чехова, специфики его юмора. Чехова-драматурга сделали священной коровой, хотя на самом деле он невероятно живой, язвительный, саркастичный автор. «Вишневый сад» — это его последняя пьеса, что накладывает определенный отпечаток на восприятие этого текста как своеобразного завещания. Поэтому сыграть «Вишневый сад» как комедию — не самая простая задача. Это глубокий, драматичный текст, затягивающий на территорию пронзительной грусти. Мы играем в открытую - делаем спектакль про то, как все мы пытаемся преодолеть эту самую «чеховскую тоску», в которую каждый раз неизбежно проваливаемся. Это может быть смешно, если смотреть на это со стороны.

«Для меня «Вишневый сад» — это пьеса прежде всего о театре. В ней персонажи играют сами себя. Они выступают перед кем-то, что-то демонстрируют. Это бесконечный перформанс, шоу. Персонажи Чехова раскрываются, играя на публику. Думаю, что «Вишневый сад» — это своего рода чеховский «театральный роман», его рефлексия по поводу взаимоотношений в МХТ», - говорит режиссер.

«Ложные признания»

Стильная постановка Евгения Писарева о том, как сложно отличить настоящее чувство от искусной подделки. Хотя изящный сюжет этой комедии французский драматург Мариво придумал ещё в XVIII веке, он по-прежнему актуален.

В дом богатой вдовы Араминты поступает на службу молодой адвокат Дорант – он беден, но хорош собой и решительно настроен завоевать сердце женщины. Дядя Доранта, не подозревающий о желаниях юноши, хочет женить его на другой девушке. А мать Араминты мечтает выдать дочь за аристократа. Что движет героями – корысть или искренние чувства? И сможет ли любовь распутать клубок неловких недоразумений, смешной путаницы и ложных признаний?..

В спектакле заняты: Виктория Исакова, Владимир Зиберев, Вера Алентова, Борис Дьяченко, Анна Бегунова, Андрей Заводюк, Андрей Сухов, Владимир Николенко, Никита Пирожков.

«Таня» Алексея Арбузова

В рамках культурно-образовательного проекта – фестиваля «Уроки Табакова» также состоится показ спектакля «Таня» в постановке Константина Богомолова.

Камерная драма «Таня», рассказывающая об истории любви и взросления девушки Тани, сделала по-настоящему знаменитым Алексея Арбузова.

Пьеса была им написана специально для актрисы Марии Бабановой. Премьера состоялась в 1939 году в Театре Революции, нынешнем театре им. В. Маяковского. Также в разное время роль Тани в театре и кино исполняли Алиса Фрейндлих, Дарья Семенова, Ольга Яковлева.