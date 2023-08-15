Новый сезон в Саратовском оперном начнется с "Петра Первого"

Саратовский академический театр оперы и балета готовится к встрече со зрителем

221-й театральный сезон на Новой сцене стартует 22 сентября показом оперы "Петр Первый" Андрея Петрова.

Всего в первый месяц осени Академопера покажет 8 спектаклей: 3 оперы, 4 балета, 1 оперетту. Главным событием осени станет премьера оперетты "Сильва" Имрэ Кальмана - эта яркая постановка возвращается в репертуар театра. Для многих приятным сюрпризом стало появление в афише "Вечера современной хореографии": "Паганини" на музыку Сергея Рахманинова и Гала-концерт солистов театра точно порадуют любителей балета.

Так же в сентябре состоятся гастроли театра в город Волгоград: на сцене "Царицынской оперы" будут показаны балеты "Доктор Айболит" и "Тысяча и одна ночь".

Билеты уже доступны к покупке онлайн. На все мероприятия действует Пушкинская карта.