Мост для Ершова и Орлова Гая

Забиты все 60 свай, забетонированы ростверки – это верхняя часть фундамента, на которую устанавливаются стойки опор моста

Ремонт моста на дороге «Ершов – Орлов Гай» является долгожданным для жителей района. Искусственное сооружение требовало даже не ремонтных работ, а полной реконструкции. Она рассчитана на два года.

Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.

Мост был построен в 60-х годах и, спустя более полувека, морально устарел. Функцию ограждения на мосту выполняли бетонные блоки, которые были установлены с разрывом специально. В противном случае, мост не выдержал бы нагрузки.

На сегодняшний день старый аварийный мост демонтирован, выполнено устройство временной дороги, забиты все 60 свай, забетонированы ростверки – это верхняя часть фундамента, на которую устанавливаются стойки опор моста. Ростверки принимают и распределяют нагрузку от расположенных над ними стоек и пролётных строений к сваям. Также забетонированы стойки трех опор.

Длина моста составляет 50 метров, а вместе с подъездами к нему протяженность объекта составляет 531 метр. Ширина моста превышает 10 метров. Согласно контракту, работы рассчитаны на два года и должны быть завершены в конце июля 2024 года.

Напомним, что второй год в регионе восстанавливают искусственные сооружения по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Кроме того, по нацпроекту запланирован ремонт участка дороги «Ершов – Орлов Гай», на котором расположен мост. Ранее глава региона Роман Бусаргин обращал внимание на необходимость комплексного подхода к вопросу ремонта дорог и искусственных сооружений.