День поля—2023 в Саратове: высокие технологии и новые достижения

фото: КП-Саратов

С 10 по 11 августа в Саратове в 14-й раз прошла сельскохозяйственная выставка «Саратов-Агро. День поля 2023». Гости презентовали сельхозтехнику и оборудование, комплектующие к ним, семена различных культур, средства для защиты растений от вредителей, семена различных культур и удобрения. Выставка стала площадкой для демонстрации новейших достижений агропромышленного комплекса. Информационным партнером выступили в том числе и холдинг «Волга-Медиа».

фото: КП-Саратов

Огромное пространство вдоль Саратовской кольцевой автодороги, неподалеку от села Пристанное стало на эти два дня домом более чем для двухсот компаний из 28 регионов нашей страны. По традиции, церемония открытия стартовала с речи губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Площадка выставки

— Хочется пожелать всем замечательного дня сегодня, и хорошей уборочной вам и вашим коллективам, благодаря которым Российская Федерация и Саратовская область, в частности, развивается, осваиваются новые земли, сажаются новые сорта, бьются новые рекорды по урожаю и продовольствию! — высказался губернатор.

фото: КП-Саратов

Далее глава региона вместе с официальной делегацией ознакомился с представленными экспонатами полуторакилометровой выставки, на которой представлены как саратовские фирмы, так и гости нашей области со всех концов России. Особое внимание привлекли, конечно, новинки высокотехнологичного производства — «Петербургский тракторный завод» показал работу трактора «Кировца», оснащенного системой искусственного интеллекта, которая позволяет машине без водителя двигаться по траектории с автоматическим контролем скорости и останавливаться перед препятствиями.

фото: КП-Саратов

На выставке представили квадрокоптеры от фирмы «Агропрофи», которые опрыскивают поля пестицидами и средствами защиты от насекомых. После замены бака дроны также можно использовать для посева мелкосемянных культур и внесения твердых и минеральных удобрений.

фото: КП-Саратов

— Это одно из возможных направлений для центра по беспилотным авиационным системам, который планируется создать в Саратове. Перспективная тема, которая будет развиваться и активно применяться в сельском хозяйстве. Саратовские аграрии уже успешно внедряют дроны в свою работу, — отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Центральным событием деловой программы первого дня стала панельная дискуссия «Отечественное растениеводство на современном этапе – вызовы, решения, возможности», организатором которой выступает министерство сельского хозяйства области. Со вступительными словами перед гостями выступили:

- министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский;

- министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев;

- министр сельского хозяйства Тамбовской области Алена Сытова. Основными темами разговора стали обсуждение перспектив растениеводства, сбыт продукции, ключевые экспортные направления, вызовы и возможности в условиях текущей экономической ситуации.

Круглый стол в этот раз посвящен вопросу удобрений. ООО «ФосАгро-СевероЗапад» вынесло на обсуждение актуальную для Поволжья и нынешнего засушливого лета тему повышения рентабельности производства в условиях дефицита влаги. Представители компании - Александр Смирнов, Павел Ятманов, Сергей Иванов - рассказали про инновационные сервисы и роль кремниевого удобрения в растениеводстве.

Зерновой Соевый Союз ПФО рассказал о новых сортах зерновых и масличных культр. В числе спикеров - председатель Зернового союза Олег Михеенко и главный агроном Агрополигона «Приволжье» - Юрий Майоров.

В закрытом павильоне расположились различные компании, напрямую не связанные с агропромышленным комплексом, но представляющие те или иные услуги для сельского хозяйства. Среди них – компания «Ростелеком», разработавшая сервис дистанционного взвешивания для фермерских хозяйств, занятых мясным производством.

Как объяснили представители компании, в зонах кормления животных размещаются цифровые камеры, оснащенные модулями видеоаналитики. Меньше чем за минуту система может определить массу 200 особей с точностью до 98,5%. Бесконтактная технология защищает животных от стресса и связанной с ним потерей веса. Полученная статистика помогает фермерам следить за динамикой роста поголовья и при необходимости корректировать рацион питания.

фото: Ростелеком

— «Ростелеком» активно строит и модернизирует оптическую сеть в районах области. Благодаря развитию инфраструктуры связи цифровизация стала доступной предприятиям агропромышленного комплекса, – отметил Павел Зенков, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком». Еще один сервис компании — система мониторинга крупного рогатого скота — позволяет из любой точки, где есть интернет, следить за перемещением и состоянием стада. А для тепличных хозяйств «Ростелеком» разработал решение для автономной выработки энергии, позволяющее сельхозпредприятиям снизить затраты на ресурсы.

Генеральный директор Выставочного центра «Софит-Экспо» Анатолий Бурлачук рассказал, что прошедшая выставка – самая крупная за 14 лет.

фото: КП-Саратов

— Это говорит об авторитете выставки, о качественном подборе авторитетов и специалистов. Надо отметить, что в этом году увеличилось количество компаний, представляющих удобрения, как сухие, так и жидкие смеси. Очень много новых предложений по запчастям, активно идет импортозамещение, выросло в целом количество техники, которая производится на территории России. Тенденция к замещению импортной техники будет только нарастать. Меня уже сложно удивить новыми изделиями, но в целом — было занимательно. Есть что посмотреть, есть что пощупать руками. Фермеры — народ-практик, народ от земли, который не привык верить на слово, и судя по тому, что мы видели таблички «продано» на ряде изделий, у нас все хорошо! —поделился эмоциями Бурлачук.