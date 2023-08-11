Погода в Саратове: жара в выходные и ливень в понедельник

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Саратовский регион в августе останется во власти жары. Ближайшие выходные не станут исключением. О погоде на уикенд, 12 и 13 августа, рассказала ведущий специалист областного Гидрометцентра Светлана Цветайло.

И в субботу, и в воскресенье будет облачно с прояснениями. По словам Цветайло, пасмурно станет в первый день рабочей недели. В ночь на понедельник ожидаются ливневые дожди в южном и западном районах Саратовской области, утром и днем - в приволжских районах.

Также Светлана Цветайло сообщила температуру воздуха на ближайшие дни. Ночью столбик термометра поднимется не выше +23 градусов. Днем - +28...+34 градуса.

В областном центре Саратове в ночные часы субботы температура составит около +20 градусов, днем +33. В воскресенье будет на один градус прохладнее, в понедельник после дождя воздух прогреется до +31 градуса.

Кроме этого в Гидрометцентре проинформировали о том, что вода в Волге прогрелась до комфортных 24,6 градуса.

Подытоживая прогноз погоды, Цветайло подчеркнула: ливни никак не скажутся на уровне пожарной опасности. Он останется желтого уровня.