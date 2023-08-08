ЭВИцентр: в Саратове продолжился рост заболеваемости энтеровирусом

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В июле и августе 2023 года продолжается подъём заболеваемости населения энтеровирусной инфекцией, в том числе протекающей в форме серозного менингита. По информации Роспотребнадзора - больше всего заболевших зарегистрировано в Энгельсском районе и в городе Саратове, далее следуют Краснокутский, Новоузенский, Ершовский, Балашовский и Красноармейский районы.

Ранее сообщалось о 121 заболевшем с начала этого года. Министр областного здравоохранения Олег Костин назвал ситуацию в Энгельсском районе «спорадической вспышкой». Здесь по этой причине не работают бассейны и ограничены массовые мероприятия. По области введены дополнительные мероприятия по санитарной обработке общественного транспорта.

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют жителям региона следить за личной гигиеной, не приобретать и не употреблять пищу в местах уличной торговли, не пить сырую воду и не купаться в несанкционированных местах.

Напомним, что неделей ранее в Саратовской области стало известно о новых ограничениях, которые были приняты по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения энтеровирусной инфекции. Тогда же на брифинге министр здравоохранения Олег Костин подтвердил опасения коллег из Роспотребнадзора:несмотря на то, что течение ЭВИ на саратовской земле носит не агрессивный характер, необходимы профилактические меры по недопущению распространения инфекции. Глава ведомства подчеркнул, что паники в медицинской среде по поводу слоившейся ситуации нет - есть настороженность. Он выразил уверенность в необходимости запрета на купание в водоемах детей от 0 до 7 лет. Именно эта возрастная категория особенно уязвима перед заразой. К 20 годам у человека вырабатывается бытовой иммунитет к ЭВИ.

В этой связи были отменены торжественные мероприятия ко Дню железнодорожника в Энгельсе, о чем проинформировала пресс-служба Приволжской железной дороги.

Решение принято на основании постановления правительства Саратовской области «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения энтеровирусной инфекции».

Торжественные мероприятия были запланированы на 4 августа в культурно-историческом комплексе «Станция Покровск».

В областном центре в это же время закрыли для купания пляж на новой набережной. Решение в мэрии объяснили тем, что из-за установившейся жары вода в Волге продолжает прогреваться. Это могло привести к росту инфекционных заболеваний, вызванных распространением патогенных микроорганизмов. Пляж был переведен в режим солярия. Запрет на купание тоже был рекомендован территориальным Роспотребнадзором.