Свет души «Старшего сына»

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Юбилейный, 220-ый сезон, Саратовский академический театр драмы закрыл премьерой. Ею стал дипломный спектакль студентов курса Юрий Кудинова «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова.

Вряд ли ошибемся, если отметим, что в наше время испытывается дефицит нежности. Тем ценнее спектакль, главная мысль которого заключается в словах «Дарите нежность и душевное тепло». Этот message изначально заложен даже не в даровании актера, режиссера и педагога Кудинова – в его врожденном жизненном посыле. Поэтому «Старший сын» стал очень подходящим материалом для доброго театрального обращения постановщика к зрителю.

В процессе создания Вампиловым пьеса претерпевала творческие трансформации. В 1965 году она публиковалась отрывками под названием «Женихи». Через два года оно меняется на «Предместье». И уже доработанное произведение в 1970 году выходит в свет под названием «Старший сын». Автор последовательно превращает маленький мир семейства Сарафановых в предместье будущего счастья, которое несколько позже заполнит их дом, когда Бусыгин поймет: «Не дай-то Бог обманывать того, кто верит каждому твоему слову».

Постановочная группа саратовского «Старшего сына» предстает мудрыми соавторами Юрия Николаевича.

Художник-постановщик Ольга Герр помещает героев в уютное пространство светлого дома, в котором напряженность от сконцентрированности Нины и Васеньки на своей жизни и печального одиночества старшего Сарафанова разобьется на мелкие осколки и уступит место вселенскому приятию и радушию после появления в его стенах Володи Бусыгина. Декорации спектакля подробны, насыщенны и мобильны. Словно замысловатый конструктор они движутся, превращая невидимую комнату Макарской в кухню Сарафановых. На авансцене только диалоги людей, которые рассказывают о своей жизни, раскрывая душу даже случайному знакомому. Перед такой открытостью падет любая хитрость.

Родство душ и ощущение себя счастливым в доме, в котором тебя ждут, большой «надсмысл» постановки. Актеры не только играют об этом на сцене. Такой важный посыл единения людей одной группы крови читается в первую очередь в методе Юрия Кудинова, который педагог применяет в воспитании юных артистов. Роль Андрея Григорьевича Сарафанова в дипломном спектакле исполняет актер Саратовского академического театра драмы Олег Морозов. Выдающийся ученик легендарного мастера Александра Галко отличается болезненной пытливостью в знакомстве с образом и трепетностью таланта. Эти ли качества привели состоявшегося и весьма успешного актера к выводу, что присутствия в кино для него недостаточно; были ли на то какие-то обстоятельства, только не покидает уверенность: Морозов не мог не вернуться на сцену Саратовского академического театра драмы, вернее, в пространство Саратовской театральной школы. Непосредственный Николай Левин в «Анне Карениной»; растерянный, опустошенный, разбитый своей теорией Рассказчик в «Кроткой» Достоевского. Наконец, Сарафанов. Одинокий человек с добрым взглядом на мир, пытающийся услышать сердцем каждого. Потрясает сцена, в которой бесконечно счастливый от обретения старшего сына Андрей Григорьевич является в нательнике в лучах лунного света с кларнетом в руках. В благостно-отрешенном взгляде счастливого человека зритель читает сказанное Сарафановым Бусыгину о том, что он всю жизнь пишет симфонию. И абсолютно не лукавит. В этой сцене мы видим человека, написавшего свое произведение, для которого не нужна бумага, не нужны ноты, - это симфония сердца, нашедшего гармонию в любви. Нет сомнений, роль Морозова в пьесе Вампилова в Академдраме станет любимой зрителями, как и прежние, и сердце радуется, что это начало, и нам еще не раз предстоит благодаря блистательному «галковцу» прочувствовать магию театра, в очередной раз не найти ответа на вопрос, как она рождается, из чего.

Студенты Юрия Кудинова получили возможность прикоснуться к чуду на практике. «Старший сын» одновременно и дипломный спектакль, и мастер-класс, когда зерно профессии передается состоявшимся актером артисту-птенцу непосредственно в творческом процессе, и не в виде набросков на факультете, а на профессиональной сцене. «Дипломник» стал спектаклем трогательных душевных вибраций Кудинова и Морозова. Поэтому для начинающих артистов работа в нем стала серьезным экзаменом не только на будущую профпригодность, но и на умение почувствовать партнера. Они с достоинством прошли испытание, в компании старших товарищей создав не дипломную ученическую постановку, а зрелое театральное полотно, которое хочется пересматривать.

Марк Данилов - Бусыгин, Павел Кангин – Сильва, Васенька - Алексей Курбасов, Нина – Варвара Дронина, Макарская – Яна Максимова, - имена студентов курса достойны запоминания. Опыт со «Старшим сыном» подсказывает: ближайшие два года нам предстоит с удовольствием наблюдать за ростом очень многообещающих артистов, талантливых, гибких, универсальных. Начало положено прекрасное!