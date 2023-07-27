Жара в Саратове: министр здравоохранения дал советы родителям

Фото: Архив КП

В Саратове установилась очень жаркая погода. В связи с этим, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин опубликовал в своем телеграм-канале несколько простых советов родителям.

В жару следует ограничить пребывание ребенка на солнце и максимально снизить физические нагрузки. Детей грудного и младшего возраста лучше прогуливать до 11.00 и после 17.00. Обязательно надевать на ребенка головной убор. Одежду лучше выбрать легкую, из натуральных тканей. Синтетическая может способствовать перегреву. Обязательно необходимо следить, чтобы подгузник был чистым, а еще лучше вовсе его не использовать. Чаще следует омывать ребенка. Желательно убрать из коляски одеяла пледы, вместо них постелить хлопковую пеленку. От сквозняка можно использовать тонкое махровое полотенце или простыню, за счет прослойки воздуха ребенок не перегреется и не переохладится.

В крытой коляске ребенка надолго оставлять нельзя, нужно чаще вынимать его на воздух. Сажая ребенка в манеж, рекомендуется подстелить хлопковое одеяло на пол, особенно в жаркие дни. Натуральная ткань, поглощает пот и охлаждает кожу ребенка.

Самое важное в жару соблюдение питьевого режима и давать детям чаще сочные фрукты и овощи.

На время стоит исключить из рациона детей жареные, жирные скоропортящиеся продукты, соблюдать правила хранения и гигиенические требования к продуктам. У ребенка в жару может снизиться аппетит, не нужно заставлять его есть, не вводите новый прикорм.

- Помните, что в жару ребенок тоже может чувствовать себя усталым и подавленным, как и Вы сами. Позвольте ребенку просто полежать расслабленным, не ожидая от него каких-то активных действий, - резюмировал Костин.

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