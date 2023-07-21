Каждый Саратовец может принять участие в гуманитарной миссии на СВО

Фото: КП Саратов

В Пресс-центре «Комсомольская Правда Саратов» состоялась конференция о поддержке и популяризации волонтерства, меценатства и благотворительности в Саратовской области и помощь СВО.

В мероприятии приняли участие: И.о руководителя СРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Драгунов Сергей Александрович; волонтер гуманитарной миссии, активист МГЕР - Шкрябин Валерий Васильевич и директор ООО «Успех», меценат, которая с мая 2022 года оказывает помощь российским военным и жителям Саратовской области, участвующим в СВО - Фролова Наталия Владимировна.

В прямом эфире Сергей Драгунов рассказал о том, чем занимаются активисты и волонтеры организации и о важных проектах, реализуемых в Саратовской области.

Подробно остановились на мониторинге соблюдения законодательства о продаже никотиносодержащих товаров в нашем регионе. В этой сфере «Молодая гвардия» активно взаимодействует с проверяющими организациями для выявления недобросовестных продавцов табачных изделий и профилактики употребления различных курительных смесей среди молодежи. По словам Драгунова, основная часть торговых точек пренебрегает соблюдением законодательства в сфере оборота табачной продукции и очень важно обращать на данные факты внимание, поскольку это негативно сказывается на здоровье молодых людей.

Саратовское отделение на регулярной основе организовывает гуманитарные миссии в зону СВО. Волонтеры выезжают в разные районы освобожденных территорий, где необходима их помощь. Есть центр подготовки, где желающих поехать помогать населению готовят, в том числе и психологически.

- Сейчас мы готовим группу студентов медиков из числа студентов, которые на практике применят полученные знания там, где они крайне необходимы – прокомментировал Драгунов.

Волонтер – Валерий только готовится к поездке в Херсонскую область и, по его словам – самое главное, что может получить человек, бескорыстно помогающий другим – это слова искренней благодарности от тех, кому удалось помочь. Речь не только о материальной и гуманитарной помощи, иногда волонтеры получают письма от бойцов с просьбами помочь их близким в мелких бытовых проблемах и такая помощь не менее ценна.

Наталья Фролова уже второй год оказывает поддержку волонтерам и сама выезжала в зону СВО с гуманитарным грузом.

- Мы должны объединится, мое искреннее мнение, что для нас сегодня как никогда, как для социально-ответственных бизнесменов, как для граждан своей страны очень важно оказывать посильный вклад в общее дело. Можешь плести сетки – плети, можешь дать денег – дай денег, можешь что-то купить, купи. Ежемесячно проводится акция, когда человек может принести даже банку варенья и это тоже важно… Считаю, что только объединив наши усилия мы добьемся победы и я в нее верю, - обратилась к слушателям Наталья.

На вопрос о том, кто может отправиться помогать на освобожденные территории Сергей Драгунов ответил – каждый. Есть конечно желательный возрастной ценз от 18 до 35, но каждая заявка рассматривается индивидуально. Главное – желание помогать.

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