Фото: архив КП

Сегодня вечером, 3 июля, под Энгельсом утонули 14-летний мальчик и пенсионер из Дагестана. От трагедии в своем Телеграм-канале рассказал глава регионального минздрава Олег Костин.

Сообщение о ЧП поступило в 17:20 из СНТ «Сосновый Бор». Погибли 14-летний мальчик и 64-летний мужчина из республики Дагестан. Они купались в оросительном канале.

Пострадавшие скончались до приезда бригады СМП. На выезд направлялась реанимационная бригады СМП из Энгельса.

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