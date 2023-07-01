Торжественный митинг

В Саратове отметили День ветеранов боевых действий. Лада Мокроусова посетила праздничные мероприятия в Парке Победы и поздравила саратовских военных.

1 июля Россия отмечает День ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов. В Саратовской области его приняли решение отметить впервые.

В Парке Победы

Праздничные мероприятия состоялись в Парке Победы на Соколовой горе. Там прошла церемония занесения имен погибших военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах».

Родственники героев пришли почтить их память

- Эти люди – настоящие герои своего Отечества, сражавшиеся за нашу свободу. Мы будем помнить о них и передадим эту память новым поколениям россиян. Выражаю искренние слова соболезнования всем родным и близким погибших. Вечная слава и вечная память нашим защитникам! – заявила Лада Мокроусова.