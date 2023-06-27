Саратовские волонтеры поздравили 22 «особенных» ребенка с именинами

Праздник для детей

Саратовские волонтеры из АНО «Мы вместе детям» поздравили «особенных» детей с именинами. Акция организуется каждый месяц, на протяжении четырех лет. За май и июнь команда волонтеров поздравила 22 именинника из числа детей, состоящих на патронаже выездной службы паллиативной медицинской помощи детскому населению.

На патронаже направления «Добро детям. Помощь паллиативным детям» состоят 152 семьи с детьми-инвалидами, в том числе нуждающимися в оказании паллиативной помощи и 20 семей направления «Взрослые дети».

Формат поздравлений выбирался индивидуально. Это были встречи для мам, мастер-классы, квартирники, в зависимости от особенностей именинника.

Проект «Добро детям. Помощь паллиативным детям» реализуется при поддержке Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области.