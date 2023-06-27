В саратовском отделении «Союза женщин России» обсудили поддержку СВО

Доставка гуманитарной помощи на Донбасс

Представители саратовского отделения «Союза женщин России» обсудили вопросы по поддержке СВО, а также рассказали про реализацию акции «Одеяло доброты» для детей из ДНР и ЛНР.

На мероприятии было отмечено, что в настоящий момент все общественные силы региона связаны единым стремлением оказания поддержки людям Донбасса, начиная региональным отделением партии «Единая Россия», секретарем которого выступает депутат Государственной Думы Николай Панков, Саратовским отделением «Боевого братства» и заканчивая «Общероссийским народным фронтом» и депутатским корпусом. В этот сложное историческое время народ России не бросает своих, а становится единым.

Еще одним из направлений поддержки стало осуществление шефства над детьми из Луганска, которые проходят восстановление в Саратовской области. Региональное отделение занимается посещением пунктов размещения. Его представители приводят не только самое необходимое, но и другие подарки, включая любимые многими поколениями книги. Так, например, проект «Наша Победа» совместно с партией «Единая Россия» позволили передать книги детям ДНР и ЛНР.

В то же время женсоветы способствовали организации концертов для бойцов, которые находятся на реабилитации и лечении. На таких мероприятиях гости могут послушать музыкальные композиции и стихи времен Великой Отечественной войны.

В Саратовской области ведется активная работа по поддержке участников СВО, членов семей мобилизованных и жителей новых регионов. На территории, которые возвращены, доставляется все необходимое: от стройматериалов до медикаментов. На регулярной основе осуществляется формирование и оправление грузов. В рамках стратегической сессии заключили, что Саратовская область будет продолжать помогать жителям Донбасса, которые пострадали в результате боевых действий.