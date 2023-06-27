В Саратове торжественно открыли первичное отделение «Движения Первых»

Фото: Сайт министерства образования Саратовской области

В канун Дня молодежи в Губернаторском колледже состоялось знаковое масштабное событие – торжественное открытие первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Церемония открытия началась с исполнения Государственного Гимна Российской Федерации. Присутствующим рассказали о миссии, ценностях и направлениях деятельности «Движения Первых».

Гости праздника поздравляли студентов с Днем молодежи, пожелали им успехов, новых открытий и самореализации. Анна Попова передала директору Губернаторского колледжа Борису Дермеру свидетельство о создании первичного отделения РДДМ, а руководитель Саратовского областного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей Авезниязов вручил почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам и студентам учреждения за волонтерскую работу, а также проведение общественно значимых мероприятий и акций.

Творческие коллективы Губернаторского колледжа показали гостям свои номера. В заключении участники мероприятия сделали общую фотографию, а также развернули 300-метровый флаг России на плацу колледжа.

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