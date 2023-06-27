Источник: МинИнформ64 Z
Жители Саратова смогут поучаствовать в акции «Стимул мечты – это сам ты!». Об этом сообщает Министерство информации региона.
Акция будет проходить с 26 июня по 3 июля 2023 года. Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Участнику необходимо будет выполнить следующие требования:
- Снять видеоролик, в котором требуется объяснить, что является стимулом здорового образа жизни, или рассказать о способах призыва к отказу от употребления и распространения наркотических веществ.
- Разместить видеоролик на личной странице в социальной сети «Вконтакте» или на Яндекс.Диске с хештегами: #Стимулмоеймечты2023, #Противнаркотиков2023
- Пройти регистрацию в федеральной государственной информационной систем «Молодёжь России» на сайте https://myrosmol.ru/
Подача заявки будет осуществляться с 26 июня 2023 года по 10 июля 2023 года.
Конкурсные работы будут оцениваться специальной комиссией. Подведение итогов пройдет не позднее 30 июля 2023 года.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте конкурса
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