Нацпроект «Безопасные качественные дороги»: Саратове отремонтируют девять участков сети, в Энгельсе – два

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В Саратове в рамках реализации национального проекта Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги» отремонтируют девять участков улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Наиболее крупный объект для ремонта расположен на проспекте 50 лет Октября. Ремонт затронет два участка, которые составляют 2,2 км. Это часть улицы от Тракторной до Алексеевской и от Технической до 2-го Красноармейского тупика. Ремонт затронет и дороги-дублеры проспекта 50 лет Октября от проезда 108 школа до Молодежного проезда и от Деловой до улицы Дубовикова Б.А.

Другой крупный участок на ремонт – это дорога на улице Шехурдина, на участке от Тулайкова до проспекта Строителей. Там дорожники планируют привести в нормативное состояние около 1,9 километра полотна.

Более полутора километров Ново-Астраханского шоссе также обновят на участке от Артельной до улицы 7-я Нагорная.

В планах у дорожников обновление покрытия на улице Беговая и Шелковичной (от Емлютина Д.В. до Большой Садовой).

В Энгельсе ремонт ожидается на участках улиц Степная и Советская общей протяженностью 1,7 километра.

Прием заявок от подрядчиков на участие в аукционах по этим объектам завершен. Сейчас работает комиссия.

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