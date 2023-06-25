Роман Ковальский: в АПК Саратовской области появится около 1 тысячи рабочих мест

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В агропромышленном комплексе Саратовской области появится около 1 тысячи рабочих мест благодаря реализации инвестпроектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства и министра сельского хозяйства региона Романа Ковальского.

- В 2023 году в Саратовской области должны реализовать около 100 инвестпроектов. Общий объем вложений составит 14,9 миллиарда рублей. Это позволит создать уже в текущем году около 300 рабочих мест, а всего благодаря этим инициативам появится порядка 1 тысячи новых мест, - сказал Ковальский.

Крупным проектом, например, является строительство фабрики мороженого группы компаний «Белая Долина» в Энгельсском районе. После завершения строительства она по объемам производства сможет войти в десятку крупнейших в России.