В День памяти и скорби тысячи жителей Саратовской области приняли участие в тематических мероприятиях

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22 июня, в День памяти и скорби, по всей России проходили памятные мероприятия и патриотические акции.

День памяти и скорби - один из наиболее грустных и трагических дней в истории нашей страны. 22 июня 1941 года на территорию Советского Союза вторглись фашистские захватчики, началась Великая Отечественная война.

Самой массовой акцией, объединившей жителей всей области, стала «Свеча памяти». В Парке Победы на Соколовой горе прошло мероприятие, на котором саратовцы зажгли сотни лампад. Неравнодушные жители города приняли участие во Всероссийских акциях, таких как «Огненная картина» и «Вахта памяти». Почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны представители органов власти, ветеранских, военно-патриотических и национально-культурных объединений, ветераны войн, активисты молодежных организаций и жители города Саратова, а также области.

В ночь с 21 на 22 июня, мероприятия начались перед входом в Парк Победы у самолета ЯК-38. Там участники акции с зажженными лампадами прошли колонной к Вечному огню. Жители и представители администрации города почтили память воинов, которые пали на полях Великой Отечественной войны, минутой молчания, возложили цветы, горящие свечи к Вечному огню. Активные участники «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтеров Победы» создали «Огненную картину войны», выстроив ее из тысячи горячих лампад. В Парке Победы огнями выложили портрет Марины Расковой в память 80-й годовщины со дня смерти великой летчицы. В завершение мероприятия были возложены цветы к мемориалу «Пограничникам всех поколений», после чего погибших героев-пограничников почтили минутой молчания. Там же, по традиции выпускники принесли клятву трудиться ради будущего страны и хранить память о подвиге героев в акции «Выпускники 2023 года – выпускникам рокового 1941 года».

В разных районах области и города сотрудники организаций совместно с волонтерами и учащимися различных объединений проводили мемориальные акции.

На Воскресенском кладбище в Саратове состоялся памятный митинг, в котором принял участие вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров, представители регионального Правительства и муниципальной власти, силовых структур и общественности.

Участники митинга почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили венки и цветы к монументу «Воин-освободитель» мемориального комплекса «Братская могила». Завершилось мероприятие оружейным салютом.

В этот день сотрудники Лысогорского комплексного центра социального обслуживания населения совместно с «серебряными» и юными волонтерами с зажженными свечами почтили память защитников Родины минутой молчания и провели акцию по уборке обелисков погибшим воинам Великой Отечественной войны «Мы этой памяти верны». Специалисты центра «Волжские зори» организовали исторический час памяти «Мы помним» для ребят из отделения «Мать и дитя». Ребята посмотрели видеопрезентацию о смысле и значении памятной даты и изготовили плакат «Свеча памяти», призывающий не забывать о тех, кто сражался за мир.

В центре социального обслуживания населения Аткарского района получатели социальных услуг рассказали о своих родных, которые погибли во время Великой Отечественной войны и в других военных конфликтах. Участники мероприятия читали стихи о войне и памяти, делились своими переживаниями и чувствами.

В Саратовском Дворце водных видов спорта сотрудники и воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта, а также посетители ДВВС присоединились к Всероссийской акции «Минута молчания», почтив память жертв Великой Отечественной Войны. К акции также присоединились обучающиеся спортшколы «Олимпийские ракетки» и отдыхающие детского оздоровительного лагеря «Молодежный». В самом лагере прошли занятия, организованные сотрудниками музея К. Федина, приуроченные к Дню памяти и скорби.

На базе спортивного комплекса «Заря» и ФОКа «Центр бадминтона» прошли внутришкольные соревнования «Матч Победы» по бадминтону и теннису. Также, спортсмены спортшколы «Олимпийские ракетки» приняли участие в тематических беседах «22 июня День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны».

С концертными программами выступали различные коллективы и творческие объединения города.

Так, коллективы Дворца творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова выступили в рамках литературно-музыкальной программы, посвященной Дню памяти и скорби. Организатором мероприятия выступило Саратовское региональное отделение Союза женщин России. Зрителям представили хореографические постановки и вокальные номера на военных времен.

В этот день Дом работников искусств провел патриотическую акцию «Мы помним!». В исполнении юных артистов прозвучали песни и стихи о войне, увидим танцевальные номера, повествующие о далеких военных днях. В музее боевой и трудовой славы состоялась презентация экспозиции «Фронтовой треугольник». Гостям представили письма фронтовиков из фондов музея. Специальную программу подготовил Исторический парк. Провели открытый кинопоказ в рамках проекта «Без срока давности. Суды истории». Все желающие посетили выставку «Учитель в пламени войны», приуроченную к Году педагога и наставника и фотовыставку «Донбасс-2022», где были представлены работы военного фотокорреспондента «Российской газеты» Владимира Аносова.

На площади Ленина в Саратове Творческие коллективы Дворца культуры «Россия» провел митинг-концерт, во время которого все участники присоединились ко Всероссийской минуте молчания.

В кинотеатре «Победа» состоялся благотворительный киносеанс. Школьники Саратова посмотрели фильм «Солдатик» режиссера Виктории Фанасютиной. В фильме рассказывается история 6-летнего Сережи Алешкова, это реальный герой и самый маленький солдат Великой Отечественной войны.