Саратовские волонтеры помогают Российской армии облегчить полевой быт

Источник: МинИнформ64 Z

Работники и подопечные учреждений социального обслуживания Саратовской области продолжают оказывать помощь бойцам Российской армии. Об этом сообщает региональное Министерство труда и социальной защиты.

Волонтеры из социозащитных учреждений области стараются оказать всяческую поддержку нашим солдатам. Добровольцы плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и помогают шить детали походной экипировки.

Чтобы облегчить солдатский быт, саратовчанки заготавливают сухие овощные смеси, хлебные и фруктовые перекусы. Пенсионеры-добровольцы из Александрово-Гайского района в домашних условиях делают «сухие борщи». Волонтеры делают готовые порции борща из сушеных овощей, мяса, приправ и специй, чтобы солдаты получили быстрое в приготовлении и полезное питание. Готовые продуктовые наборы упаковываются в специальные вакуумные пакеты для длительного хранения.

Волонтеры из Новоузенского центра социального обслуживания подключились к программе «Народная сеть» и плетут маскировочные сети. Пенсионеры практикуют разные техники и схемы плетения сеток. Готовые сети получаются разных оттенков для соответствия разным типам ландшафта.

Саратовские бабушки вяжут для бойцов мочалки из быстросохнущей полипропиленовой пряжи, шьют тканевые мешочки для хранения перекусов и личных вещей, пишут письма со словами поддержки и благодарности.

- Нам хочется оказать поддержку нашим ребятам, порадовать их и поддержать, поэтому мы с радостью беремся за любое дело. Это наш вклад в общее дело победы, - делятся «серебряные» волонтеры.