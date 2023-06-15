Смерть от вейпа: в саратовской клинике от полиорганной недостаточности умер 15-летний мальчик

Министр здравоохранения области Олег Костин в больничной палате

15-летний подросток, отравившийся при курении вейпа, умер сегодня, 15 июня, в Областной детской клинической больнице. 18 дней за жизнь боролись ведущие специалисты отделения реанимации и интенсивной терапии ГУЗ «СОДКБ».

Напомним, в крайне тяжелом состоянии мальчик был доставлен в больницу вечером 29 мая. Его состояние резко ухудшилось после курения вейпов в компании знакомых. Сообщив о головокружении, юноша потерял сознание, изо рта у него пошла кровавая пена. Медики ОДКБ боролись за его жизнь с первой секунды поступления ребенка в реанимацию. У пациента в считанные минуты развился отек легких. Два раза у него наблюдалась остановка сердца, которое врачам удалось запустить. Все это время за мальчика дышал аппарат. Работа сердечно-сосудистой системы поддерживалась медикаментозно.

1 июня с официальным заявлением о состоянии подростка заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер. Он сообщил, что пострадавшего от вейпов ввели в искусственную кому, поскольку у того были поражены легкие и сердце. Оценив состояние как критическое, парня подключили его к аппарату жизнеобеспечения. Тогда Грайфер подчеркнул невозможность долгосрочных прогнозов.

Природный никотин в вейпах заменен химическим, что представляет еще большую опасность организма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем позже министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин вместе с зампредом регионального кабмина Сергеем Егоровым приехал к ребенку в палату для уточнения его состояния. После этого в телегра-канале главный саратовский эскулап заявил, что юному пациенту требуется пересадка сердца, и вопрос об операции решается в срочном порядке.

Жизнь ребенка продолжали поддерживать с помощью спецоборудования.

Сегодня пациенты Областной детской клинической больницы с утра заметили повышенную активность докторов. Среди прибывших в клинику были замечены сотрудники регионального следкома. Вскоре стала известна причина их приезда: несмотря на оказание высококачественной медицинской помощи, отравившийся вейпом подросток скончался.

Следственный отдел по Октябрьскому району Саратова начал проверку по данному факту. Как уточнили в региональном СК РФ, официально пациенту был поставлен диагноз: «отравление неясной этиологии», отек легких.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу несовершеннолетним и использование в общественных местах электронных сигарет, вейпов, кальянов и другой никотиносодержащей продукции. Кроме того глава государства подписал закон об усилении ответственности за торговлю табачными изделиями, в том числе за их продажу несовершеннолетним. Максимальный размер штрафа составляет 300 тысяч рублей.

В свою очередь в ноябре 2022 года силами общественников-волонтеров в Саратове была проведена масштабная акция #СтопВейп.

Популярность вейпов среди подростков заставляет бить тревогу не только родителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

— Мы начали замечать, что очень многие несовершеннолетние ходят с так называемыми «под-системами», вейпами и электронными сигаретами. Курение парящих устройств не является альтернативой курению обычных сигарет. Курение электронных устройств может вызвать рак, заболевания легких и сердца, — пояснили свое начинание организаторы. Позже они признались, что результаты рейда их шокировали: из 20 точек продаж только в одной у покупателя спросили паспорт.

В январе 2023 года с инициативой возможного полного запрета вейпов выступил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Проработать вопрос он поручил коллегам из профильных комитетов. Но уже тогда предложение спикера федерального заксобрания получило повсеместную поддержку. В частности, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин назвал данную меру своевременной, абсолютно адекватной, направленной на сохранение здоровья.

— Использование вейпов вызывает ухудшение памяти, снижение концентрации внимания, эмоциональные и другие расстройства, а также увеличивает риск инфарктов, инсультов и онкологических заболеваний, — проиллюстрировал свое мнение чиновник. Также он подчеркнул, что курение электронных устройств не исключает никотиновую зависимость: природный никотин в вейпах заменен химическим, что представляет еще большую опасность организма.

1 июня долгожданный закон об ограничениях при продаже вейпов и кальянов вступил в силу. Запрет действует на открытую выкладку и демонстрацию кальянов и устройств потребления никотиносодержащей продукции в магазинах. Согласно закону, такие устройства можно продавать только в магазинах и павильонах. Запрещена продажа не только никотиновых, но и безникотиновых жидкостей. Продажа вейпов несовершеннолетним грозит штрафом от 40 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — 150–300 тысяч, для юридических лиц — 400–600 тысяч. Подростку возраста "16+" за курение в общественных местах, помещениях или на объектах, где это запрещено, грозит штраф на сумму от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.

Как сообщил источник из областной детской клиники, который не пожелал назвать свое имя, в одном из отделений больницы находится еще один вейпер. Он поступил с отравлением еще раньше умершего мальчика. Его жизни ничто не угрожает. Но лучшей профилактикой и залогом хорошего здоровья и отсутствия опасности детям, считают врачи, послужат забота, бдительность и внимательное отношение родителей к своим чадам. И, конечно же, совесть людей, торгующих вейпами.