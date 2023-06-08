Саратовская бизнес-леди раскрыла «Дело галереи «Каштан» и рассказала о происках ее собственников

Фото: Волга-Медиа. 08.06.23

Предприниматель Вера Шулькова провела пресс-конференцию на площадке «Комсомольская правда – Саратов». Тема общения с местными журналистами была обозначена как «Дело галереи «Каштан»: о чем молчат собственники».

Вначале женщина пояснила, почему прервала молчание. По словам Веры Анатольевны, сегодня большинство статей в федеральных и региональных СМИ представляют собой «стенания Сергея Курихина (бизнесмен, бывший депутат Саратовской областной Думы – Авт.) по поводу якобы незаконных уголовных преследований его самого, его адвоката, мамы». В то же время Шулькова в течение 13 лет (именно тогда как арендатор одного из помещений в галерее «Каштан» она получила от Сергея Курихина иск за необоснованную задолженность) в качестве квалифицированного специалиста изучала документы, и сделала вывод: «Дело нечисто». Она выяснила, что, будучи депутатом Саратовской областной думы, Курихин не декларировал среди своих доходов прибыль со сдачи помещений галереи и уклонялся от налогов.

«Как специалист, который разбирается в комплексном анализе, я неоднократно показала Сергею Георгиевичу его ошибки и просила урегулировать вопрос без скандалов и тем более судебных разбирательств. В 2014 году он ответил: у меня связи, административный ресурс, и могу на многих правоохранителей могу воздействовать. В тот период времени он почему-то не проводил крики в своих СМИ, что полиция, суд, следственный комитет, прокуратура плохие. Его все устраивало», - рассказала спикер.

Фото: Волга-Медиа. 08.06.23

Вера Шулькова приложила много усилий, чтобы разобраться в деле галереи «Каштан». Она получила копии правоустанавливающих документов на объект, и каково же было ее удивление, когда она не нашла в них упоминание об ИП Сухоручкиной и ООО «Каштан», от лица которых Вера Анатольевна и получила исковое требование погасить задолженность.

«Фактически балансодержателями здания были Надежда Шиловская и Сергей Курихин. Часть помещений, оформленных на Шиловскую, находилась на участке в муниципальной собственности, часть на земле, которую Курихин оформил на себя. Тогда вопрос: на каком основании мне сдавали в аренду помещения ИП Сухоручкина и ООО «Каштан»? Вопрос стоял не в обжаловании задолженности, а в незаконности действий Сергея Курихина, который на то время был депутатом Облдумы, участником нескольких комитетов: по законотворчеству, подбору мировых судей; человеком, который проводил программы в сфере строительства и ЖКХ. Спустя десять лет мы видим, что происходившее с галереей «Каштан» является квинтэссенцией его деятельности в целом. В частности, сироты не имеют квартир», - возмутилась Вера Шулькова.

По словам предпринимательницы, начав с собственного расследования структуры собственников «Каштана» она «сделала полную раскладку структуры бизнеса Сергея Курихина». В подкрепление своих слов Вера Анатольевна предоставила журналистам увесистую папку с документами и выигранными исками в Арбитражном суде, который доказал ее правоту.

В связи с этим Вера Шулькова озвучила свою четкую позицию. Она обратилась к руководителю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой закрыть информационное агентство «Взгляд-инфо», аффилированное к Сергею Курихину. Самого предпринимателя, его адвокатов, журналистов «Взгляда» необходимо привлечь к уголовной ответственности, - убеждена Шулькова.