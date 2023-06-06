«Добрый детский день» заходил вчера: саратовские ребята с ОВЗ отпраздновали Международный день защиты детей

Фото: Елена Маркелова

З июня, в зале торжеств развлекательного комплекса «Русский клуб», Фонд «Добрые взрослые» устроил яркий праздник для своих подопечных к Международному дню защиты детей.

Фото: Елена Маркелова

Событие было запланировано Фондом на день раньше в лесу, на Кумысной поляне, но 2 июня погода не позволила собраться детям и их родителям в лагере «Маяк». Правда, отсрочка никому настроения не испортила - «Добрые взрослые» очень сплочены для того, чтобы их дети смогли понять: на самом деле они обладают безграничными возможностями! Главное, идти дружно «дорогою добра» вместе и, конечно же, с надежными, родными взрослыми. Так, крепко взявшись за руки, с объятиями и коллективными танцами ребята из Фонда провели этот день. В гости к ним пришли давние друзья из арт-студии «Фиеста». И чего стоили искрометные коллективные игры в компании симпатичных Единорожки и Вишенки! Задания были с выдумкой, и все – контактные, объединяющие. Даже "спецзаказы" для проигравшего отзывались в сердце гостей теплом и нежностью. К примеру, отставшему от своих друзей в одном из игровых испытаний мальчику досталось за минуту обнять всех своих друзей. Конкурсы на внимание, смекалку, реакцию чередовались с музыкальными паузами, и под зажигательные современные мелодии дети и взрослые превращали уютный светлый, украшенный воздушными шарами зал в яркий танцпол. Настроение у каждого было под стать: светлым и легким.

Фото: Елена Маркелова

Проект «Добрый детский день» является одним из ключевых в деятельности Фонда «Добрые взрослые». Президент Татьяна Золотарева в ходе торжества вручила благодарности всем, кто отвечает определению, заложенному в названии ее любимого детища. Так, грамоту получили участники арт-студии «Фиеста», устроившие виновникам торжества шоу, хэппи-эндом которого для каждого стало загадывание желания под куполом огромного мыльного пузыря. Благодарности удостоились представители «Русского клуба», радушно распахнувшие двери своим маленьким друзьям. Отдельные слова признательности, подкрепленные красочным письмом, Татьяна Викторовна адресовала своим соратницам: помощнику президента Фонда Ольге Мерзликиной, логопеду-дефектологу-музыкальному педагогу Анастасии Лусточкиной, сотрудникам администрации Фонда Ольге Казаковой, Анне Зорковой, Наталье Щербаковой, Дарье Клевцовой, Ольге Карабневой. Также Татьяна искренне поблагодарила юных артистов ансамбля «Камертон» и восходящую звездочку Елизавету Буренкову. Вместе с подопечными «Добрых взрослых» они выступили в концертной программе, увенчавшей праздник.

Фото: Елена Маркелова

Робко, но очень надежно, в заботливых руках музыкального педагога Анастасии Лусточкиной, чувствовал себя исполнитель песни «Чебурашка» Максим Мануков. Порадовали миниатюрные дивертисменты Марка Степанова. Покорило, прозвучавшее философским эссе, стихотворение на китайском языке «Думы в тихую ночь», которое проникновенно исполнил Алексей Щербаков.

- Прошу вас поверить мне - вы лучшие: вы лучше всех танцуете, лучше всех поете, лучше всех читаете стихи! – обратилась в финале концерта к своим маленьким талантливым друзьям Татьяна Викторовна. Она сказала слова, которые каждый из нас слышит в семье от своих родителей, и их правота у ребенка не вызывает ни малейшего сомнения, а только позволяет благодарно двигаться вперед, расти над собой. Ловишь себя на мысли, что и дружному коллективу Фонда больше подходит не сухое слово «команда», а «семья». Эти мысли словно считывает мама одного из ребят, Романа Казакова.

Своей историей Ольга Казакова иллюстрирует, насколько большую роль в жизни ее семьи сыграли «Добрые взрослые». О Фонде мама мальчика с диагнозом «аутизм» узнала, когда сыну исполнилось семь лет. Сейчас ему тринадцать, и у ребенка обнаружили еще одно заболевание. «Добрые взрослые» помогли Казаковым отстоять право на медицинские препараты, получить направление на редкое и столь необходимое лечение в городе Ижевске. Мама признается, что в родном Фонде и сама нашла себя. Ольга по профессии «документовед». Она принимает обращения от родителей детишек с особенностями развития со всей Саратовской области и передает их в работу руководству Фонда, участвует в организации мероприятий, как и несколько других активных родителей. Благотворительная работа помогает женщине отвлечься от проблем и ощутить себя необходимой большому количеству людей.

Фото: Елена Маркелова

Праздник завершился под пироги, душистый чай и душевные беседы. За все, произошедшее в этот прекрасный день, присутствующие поблагодарили постоянного спонсора, банк "Агора".

Фото: Елена Маркелова

«Добрый детский день» заходил вчера» - строчки известного шлягера переиначивались в сердце сами собой. Ведь Фонд создал территорию добра, которая становится для детей территорией безграничных возможностей.