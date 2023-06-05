«Налетели толпой и затравили человека»: в Балашовском районе тело заслуженного учителя обнаружили в реке

Виталий Пичугин на передаче «Новости Балашова»

Гибель заслуженного учителя Российской Федерации Виталия Пичугина стала жителей села Пинеровка в Балашовском районе Саратовской области настоящим ударом. Мужчина отдал преподавательской детальности более 30 лет, был уважаем и любим коллегами и друзьями. Никто не ожидал, что трагический уход 58-летнего Виталия Владимировича обернется жутким скандалом, разделивших его соотечественников на два неравных лагеря.

ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА

Поселок Пинеровка расположен в Балашовском районе области, на правобережье реки Хопер. По данным переписи от 2020 года его население составляет всего 3345 человек. Для подобных точек на карте нередкой является ситуация, когда детей приходится возить в школу более крупного населенного пункта, но жителям Пинеровки повезло, школа в селе сохранилась сильная: около 40 сотрудников. Одним из ведущих ее специалистов был Виталий Владимирович Пичугин – преподаватель математики и информатики.

Фото: Средняя общеобразовательная школа р.п.Пинеровка

- Ему было чуть за 20, когда он по распределению приехал работать в пинеровскую школу. Это его родной дом стал, - вспоминают знакомые Виталия, по словам которых, на нем в школе держалось буквально все: факультативная работа, конкурсы и семинары, а также школьный сайт.

Виталий Владимирович отдал преподавательской деятельности 34 года и успел заслужить почет и уважение, как высочайший профессионал своего дела. «Заслуженный учитель РФ», «Отличник народного просвещения», Грамота Министерства образования и науки РФ, Победитель НПО, награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – вот лишь некоторые из его регалий.

В 2021 году Виталий Владимирович побывал в студии агентства «Новости Балашова» и рассказал о профессии педагога и о ее особенностях. Передача тогда в эфир не вышла, однако теперь ее можно посмотреть на ютуб-канале коллег, чтобы побольше узнать о том, что это был за человек.

Женат Виталий Владимирович не был. Однако одиноким образ его жизни назвать было нельзя: родители, многочисленные родственники, друзья, коллеги… Казалось все любили Пичугина, поэтому весть о его исчезновении стала для многих балашовцев настоящим громом среди ясного неба.

На объявление "Лиза Алерт" откликнулись сотни добровольцев

Как следует из объявления «Лиза Алерт» Пичугин ушел из дома и не вернулся 17 мая. На нем были темный строгий костюм, розовая рубашка и черные туфли. Искали Виталия Владимировича всем селом, однако окончилась эта история трагично. Его тело обнаружили вечером 22 мая в Хопре. Прощание состоялось в Пинеровке 2 июня. Проститься с погибшим пришло все село.

- Его провожали аплодисментами, - вспоминают очевидцы.

Не успели селяне оправиться от случившегося, как скандал стал разворачиваться по нарастающей. По информации источника, заслуженный учитель РФ свел счеты с жизнью добровольно. Его записку изучают седловатой, ее содержание не разглашается, однако причина гибели не вызывает сомнений.

Что же стало причиной подобного решения? Соотечественники уверены: Виталия затравили ложными обвинениями в педофилии.

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?

На сегодняшний день скандал вокруг гибели Виталия Пинерова не думает утихать. Тысячи саратовцев уверены, что его довели до самоубийства родители учеников, которые решили отомстить за «несправедливость» ложными обвинениями в педофилии.

На портале Change.org опубликована петиция с требованием очистить честное имя учителя. На сегодняшний день ее подписали фантастические для скандала в столь малом населенном пункте 12 тысяч человек.

- Несколько родителей семиклассников пришли к директору школы и стали утверждать, что Пичугин пристает к ученикам во время уроков. Якобы он что-то шепчет на ухо, трогает за голову, плечи. Скандалисты обещали пойти писать на учителя заявление в прокуратуру, и попросили организовать с ним встречу.

Заслуженный учитель все отрицал, говорил, что «ему никто все равно не поверит», а спустя пару дней пропал, - сообщает автор петиции, Юлия Шутовская.

Подобная информация сообщается и в сотнях комментариев в различных соцсетях. Балашовы массово обвиняют сразу нескольких матерей из Пинеровки: Татьяну К., Сюзанну П., Надежду Б. и Светлану К. в том, что они довели Виталия Пичугина до самоубийства. Упреки также летят в адрес директора пинеровской школы Светланы Фандиной, которая не вступилась за подчиненного. Как пишут жители села, после жалоб родителей Пичугина попросили уволиться по собственному желанию.

Вместе с тем, в региональном следкоме пока не подтверждают информацию. По словам правоохранителей, никаких заявлений на Пичугина никто не писал. Насколько серьезными были обвинения в его адрес еще предстоит выяснить. Проводится проверка.