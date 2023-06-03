В Саратове отпраздновали национальный праздник «Сабантуй»

В Усть-Курдюме проходит масштабный праздник

Сабантуй - народный татарский и башкирский праздник. Празднование исторически связано с окончанием посевных работ. В Саратове он проводится с 2001 года.

В областном национальном празднике приняли участие делегации Республик Татарстан и Башкортостан, представители муниципальных районов области, руководители национально-культурных автономий и объединений, общественных организаций и члены Общественной палаты области.

Ярмарка народных мастеров

Почетными гостями Сабантуя стали заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский, заместитель Председателя Правительства области- министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин, министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, начальник департамента Гагаринского административного района Андрей Шеметов, председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук, а также директор Дома дружбы народов Республики Башкортостан Рифат Биккулов и глава Сармановского муниципального района Республики Татарстан Фарит Хуснуллин.

Конкурсы для гостей

Во время торжественного открытия праздника Министр сельского хозяйства области – Роман Ковальский зачитал приветственное слово от Губернатора и вручил дипломы и грамоты лучшим труженикам агропромышленного комплекса нашего региона.

- Отмечая праздник, мы выражаем почтение к исконным национальным традициям, заветам дедов и прадедов. Одновременно «Сабантуй» объединяет людей разных национальностей и конфессий. Сегодня он вновь собрал старых друзей и, уверен, обретет новых. Рад приветствовать официальные делегации республик Башкортостан и Татарстан на саратовской земле. У наших регионов с давних пор сложились тесные и дружеские отношения. Этот праздник окончания весенних полевых работ напоминает нам о лучших качествах тружеников полей, трудолюбии, любви к родной земле, щедрости и гостеприимстве. Наша область вплотную подошла к завершению посевной кампании, засеяны миллионы гектаров земли. Благодарю вас, уважаемые труженики, за ежедневный кропотливый труд и профессионализм, который является залогом успеха сельскохозяйственной отрасли. Пусть праздник станет импульсом для начинаний, вдохновит на новые свершения, - написал Роман Бусаргин в приветственном адресе.

Горожанам была представлена большая концертная программа с выступлениями татарских и башкирских творческих коллективов, национальная борьба на поясах «Курэш», спортивные состязания, конкурсы и многое другое.

Впервые в этом году на празднике был организован «Печән базары» - презентационная площадка на которой свои работы представили, как национальные, так и саратовские мастера-ремесленники. Не обошлось и без традиционной татарской и башкирской кухни. Развлечения можно было найти на любой вкус и взрослым и детям. В шуточных конкурсах разыграли более 1500 призов. Детям уделили особое внимание, организовав более десяти развлекательных площадок, где угощали бесплатным мороженым.

Председатель исполкома региональной татарской национальной культурной автономии Саратовской области Мухаммед Мадьяров отметил, что в этом году было сделано все для того, чтобы сделать праздник особенным.