В Балаковском районе врачи борются за жизнь 19-летней матери и новорожденного

Фото: Архив КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В Балаковском районе Саратовской области врачи в настоящий момент борются за жизнь 19-летней матери и новорожденного. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале глава регионального минздрава Олег Костин.

В Балаковскую клиническую больницу в экстренном порядке была доставлена женщина 19 лет на сроке беременности 28 недель. Пациентка находилась в крайне тяжелом состоянии. У нее было диагностировано внутримозговое кровоизлияние, молодая женщина находилась в коме.

- Беременность и роды являются дополнительной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему, поэтому иногда, в редких случаях, подобные инциденты возможны даже у будущих мам и в таком молодом возрасте, отметил Олег Костин.

Был экстренно созван консилиум ведущих специалистов: неврологов, нейрохирургов, анестезиологов, реаниматологов, акушеров, гинекологов и заведующих отделениями Балаковской клинической больницы. Было принято решение об использовании бригады специалистов санитарной авиации.

После осмотра пациентки на месте врачи решились на проведение экстренной операции. Без потери драгоценного времени было выполнено кесарево сечение. Легкие у мальчика расправились, вес малыша составил 1250 грамм.

- На сегодняшний день мама и мама и малыш остаются в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В данный момент две жизни находятся под угрозой, но, несмотря на то, что мама и малыш в тяжелом состоянии, врачи продолжают попытки спасти их, - отметил глава саратовского минздрава.