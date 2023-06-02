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Общество2 июня 2023 7:59

Температура воды в Волге позволяет открыть купальный сезон в Саратове

Синоптики высказались о возможности открытия купального сезона в Саратове
Светлана Курышева
Архив КП

Архив КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратове температура воды в Волге уже достигла нужной отметки. Как сообщила сегодня, 2 июня, начальник отдела прогнозирования гидрометцентра Светлана Цветайло, река прогрелась до 18,2 градуса. Этого достаточно для открытия купального сезона.

По последней информации, разрешение ГИМС на эксплуатацию получили 17 пляжей Саратовской области.

Отметим, что, несмотря на благоприятный прогноз, сегодня в Саратове идет дождь, а небо затянуто плотными облаками. Температура в областном центре колеблется в районе +16 градусов. Завтра сильного потепления не ожидается, хотя небо синоптики обещают ясное.

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