«Коронация под куполом и поцелуй тигра»: в Саратов приехал «Королевский цирк» Гии Эрадзе

Саратовцев ждет невероятное представление

Сегодня, 31 мая, в Саратовском цирке прошла пресс-конференция, посвященная гастролям совместного проекта продюсерского центра Гии Эрадзе и компании Росгосцирк шоу «Королевского цирка». Директор цирка имени братьев Никитиных Татьяна Гаранина поприветствовала заслуженного артиста России Гию Эрадзе и ведущих членов труппы, которые выступят у нас впервые после его реконструкции цирка.

Театрализованное шоу сочетает в себе элементы цирка, театра и мюзикла. В нем задействованы 115 артистов, а декорации и оборудование пришлось доставлять на 17 фурах. Каждый использованный костюм и предмет реквизита отличается фирменным стилем артиста: для своего цирка Гия Эрадзе и его команда создали свою «королевскую» стилистику, сочетающие лучшие традиции классического цирка с самыми актуальными тенденциями.

Гия Эрадзе и ведущие артисты отвечают на вопросы

В рамках встречи журналистам были показаны несколько фрагментов будущего спектакля, которые позволили окунуться в атмосферу захватывающего дух королевского бала.

3 июня на арену саратовского цирка выйдут жонглеры, акробаты и клоун Миг, а под куполом цирка шесть воздушных гимнастов покажут уникальный номер «Коронация». Саратовцам также будет представлено большое разнообразие номеров с животными. На манеже выступают собаки, лисы, лошади, яки, северные олени, а также попугаи и пеликаны.

На арену выйдут северные олени

Свой номер представит и прекрасная «Принцесса цирка» Людмила Суркова – единственная женщины-дрессировщица, которая работает одна в клетке с большими кошками. Ее визитной карточкой стал поцелуй с тигром.

- Мы очень рады вновь оказаться в Саратове и выйти на сцену цирка, который в этом году отмечает уже 150-летний юбилей. Мы будем выступать для вас все лето и, если такой ажиотаж, как сейчас сохранится, рассмотрим вариант продления гастролей, - заявил Гия Эрадзе.