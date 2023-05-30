В Саратове наградили самоотверженных врачей со всей России: вернувшиеся с СВО медики получили медали

Награждение председателя Саратовской профсоюзной организации Сергея Прохорова

Сегодня, 30 мая, состоялось торжественное мероприятие в рамках работы VI Пленума Профсоюза работников здравоохранения РФ. Оно прошло в Саратовской областной Филармонии им. А. Шнитке.

В рамках мероприятия были отмечены заслуги самоотверженных медиков, отправившихся в зону СВО для помощи людям в тылу и на передовой. Им была вручена специально учрежденная медаль «За самоотверженность и профессионализм». Также были отмечены многолетние заслуги профсоюзных работников.

В ходе мероприятия, заместитель председателя Саратовской областной Думы Татьяна Ерохина вручила Благодарственное письмо Саратовской областной думы Первичной Профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России.

Председателю Саратовской профсоюзной организации медиков Сергею Прохорову было вручено Благодарственное письмо за многолетнее плодотворное сотрудничество, эффективное развитие профсоюзного движения и высокий профессионализм в деле защиты прав и интересов медицинских работников нашего университета.

Благодарственное письмо также получил главный врач ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №1 им. Ю. Я. Гордеева Евгений Ковалев.