Саратовские бизнесмены приняли участие в общественных консультациях с бизнес-сообществом Приволжья

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Банк России впервые провел общественные консультации по вопросам денежно-кредитной политики (ДКП) и ее влияния на инфляцию, цены, жизнь людей и работу компаний в Приволжье. В Саратовском отделении Банка России собрались представители бизнес-сообщества и кредитных организаций области. Они приняли участие в обсуждении наряду с экспертами из других регионов присутствия Волго-Вятского ГУ Банка России.

Участники встречи высказали мнения по поводу отдельных выводов Доклада Банка России, опубликованного по итогам комплексного анализа ДКП.

Денежно-кредитная политика Банка России направлена на поддержание ценовой стабильности. Это необходимо для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста. С 2015 года Банк России использует режим таргетирования инфляции.

Переход к новой стратегии проходил в сложный для страны период. В марте 2015 года годовая инфляция повысилась почти до 17% из-за совокупности факторов. Несмотря на это, Банк России поставил перед собой задачу снизить годовую инфляцию до целевого уровня 4% в 2017 году и и поддерживать планку в дальнейшем. Многие сомневались в реалистичности этой задачи, но она была выполнена: годовая инфляция действительно замедлилась до 4% к июлю 2017 года. А среднее значение годовой инфляции за все месяцы пятилетнего периода с 2017 по 2021 год составило 4,2%. Это гораздо ниже, чем за любой другой более ранний пятилетний период в российской экономической истории.

Из-за радикальных изменений внешних условий весной 2022 года резкий скачок цен все же произошел, но действия Банка России позволили быстро купировать рост инфляционных и девальвационных ожиданий. Во второй половине прошлого года текущий рост цен был минимальным, а с начала этого года месячный рост цен с поправкой на сезонность находится вблизи 4% в годовом выражении.

Таргетирование инфляции — это во многом управление ожиданиями. В конечном счете основой доверия к ДКП является способность Центрального банка удерживать инфляцию на цели или быстро ее к цели возвращать.

Заместитель Председателя Банка России Алексей Заботкин в своем докладе обозначил приоритетную цель – сохранение инфляции в районе 4%. При этом он пояснил, что при проведении ДКП Банк России учитывает показатели инфляционных ожиданий предпринимателей и граждан.

Участники встречи подробно обсудили и коммуникацию Центрального банка как с профессиональным сообществом, так и с широкой аудиторией, с гражданами. ЦБ намерен работать над повышением доступности публичных материалов для непрофессиональной публики, над новыми форматами. Важной составляющей этой работы является повышение финансовой грамотности.

Что касается новых вызовов ДКП, есть несколько долгосрочных трендов, которые развиваются как в мировой экономике, так и в России: это деглобализация, климатические изменения, демографические тенденции, изменения уровня неравенства. На фоне этих условий в предстоящие годы будет разворачиваться структурная трансформация российской экономики.

Представители Банка России отметили, что по итогам 2022 года российская экономика сократилась на 2,1% при первоначальных прогнозах спада в диапазоне 8-10%. Темпы роста потребительских цен также оказались несколько ниже, чем ожидалось в начале структурной перестройки. По итогам последнего заседания Совета директоров Центробанка прогноз инфляции на 2023 год был снижен до 4,5-6,5%. Изменение относительных цен еще будет продолжаться, но уже менее выражено.

Участники консультаций от бизнеса, деловых объединений и научной общественности высказали свое мнение и пожелания по темам доклада и задали интересующие вопросы. Для большинства участников приоритетом стала предсказуемость инфляционных ориентиров.

От Саратовской области выступила заместитель генерального директора Саратовского электроприборостроительного завода им. Серго Орджоникидзе Елена Емельянова. Елена Вадимовна отметила, что возможности роста предприятия появились в последние годы, когда начались активные инвестиции в развитие. На этом пути были пройдена и пандемия, и события 2022 года.

- Что касается таргета по инфляции, хорошо, когда есть цель, стратегия, которая известна всему сообществу и ориентация на единую систему координат, - подметила Емельянова. Она обратила внимание на то, что заявленный уровень инфляции в 4% на практике является наиболее комфортным и обеспечивает возможность развития и долгосрочного финансирования.

В ходе обмена мнениями состоялось обсуждение вопросов ценовой стабильности, доступности кредитования и перспектив изменения цели по инфляции. Все спикеры однозначно высказали свое положительное мнение о коммуникации ЦБ с представителями сообществ и необходимости проведения таких мероприятий в дальнейшем для лучшего взаимодействия в условиях развития ДКП.