«Мастер года-2023 в Саратове»: Поволжью торжественно передали эстафету

На сцену поднялись участники от разных регионов

Сегодня, 26 мая, в Саратове состоялась эстафета передачи флага Всероссийского конкурса «Мастер года 2023». Церемония прошла в архитектурно-строительном колледже. Представительница Северо-Кавказского федерального округа передала эстафету Поволжью и вручила символический флаг конкурса «Мастер года» главе министерства образования Михаилу Орлову, после чего флаг был официально установлен в ПФО до конца регионального этапа конкурса.

Всероссийский конкурс «Мастер года» проводится для поощрения педагогических работников, повышения престижа призвания учителя, популяризации передовых образовательных технологий.

Среди мастеров производственного обучения конкурс проводится уже в третий раз. В Саратовской области в этом году состязались 36 педагогов из 20 муниципальных районов. В этом году при поддержке губернатора Романа Бусаргина удалось увеличить призовой фонд состязания. В итоге награда за третье место составляет 100 тысяч рублей, обладателей второго ждут 150 тысяч, а победитель получит сразу 250 тысяч рублей. В итоге победителем регионального этапа стал представитель колледжа промышленных технологий и автомобильного сервиса в Саратове Виталий Павлов. Далее его ждет заключительный, федеральный этап конкурса.

Само мероприятие прошло ярко и красочно. Сотням собравшихся было представлено яркое шоу, являющее собой своеобразный экскурс в историю профессионального образования в России, от петровских времен до советского союза и современности.