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Общество26 мая 2023 16:56

«Мастер года-2023 в Саратове»: Поволжью торжественно передали эстафету

Педагог из Саратова выиграл 250 тысяч рублей на конкурсе «Мастер года»
Наталия Калинина
На сцену поднялись участники от разных регионов

На сцену поднялись участники от разных регионов

Сегодня, 26 мая, в Саратове состоялась эстафета передачи флага Всероссийского конкурса «Мастер года 2023». Церемония прошла в архитектурно-строительном колледже. Представительница Северо-Кавказского федерального округа передала эстафету Поволжью и вручила символический флаг конкурса «Мастер года» главе министерства образования Михаилу Орлову, после чего флаг был официально установлен в ПФО до конца регионального этапа конкурса.

Всероссийский конкурс «Мастер года» проводится для поощрения педагогических работников, повышения престижа призвания учителя, популяризации передовых образовательных технологий.

Среди мастеров производственного обучения конкурс проводится уже в третий раз. В Саратовской области в этом году состязались 36 педагогов из 20 муниципальных районов. В этом году при поддержке губернатора Романа Бусаргина удалось увеличить призовой фонд состязания. В итоге награда за третье место составляет 100 тысяч рублей, обладателей второго ждут 150 тысяч, а победитель получит сразу 250 тысяч рублей. В итоге победителем регионального этапа стал представитель колледжа промышленных технологий и автомобильного сервиса в Саратове Виталий Павлов. Далее его ждет заключительный, федеральный этап конкурса.

Само мероприятие прошло ярко и красочно. Сотням собравшихся было представлено яркое шоу, являющее собой своеобразный экскурс в историю профессионального образования в России, от петровских времен до советского союза и современности.

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