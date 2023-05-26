Шеф-редактор «КП»: чтобы «брак» власти и народа не распадался, им необходимо разговаривать друг с другом

фото: Волга-медиа

Сегодня, 26 мая, в Самаре, во дворце спорта имени Владимира Высоцкого открылась медиалаборатория «Власть. Медиа. Доверие». В семинаре приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков, заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда» Евгений Сазонов. В качестве гостя медиафорум посетила генеральный директор «Комсомольской Правды-Саратов», депутат Саратовской облдумы, координатор проекта «Женское движение Единой России» Саратовского регионального отделения партии Мария Усова.

В ходе своего выступления шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов рассказал об особенностях взаимодействия власти с гражданами и средствами массовой информации.

— Чего не хватает нам, журналистам в чиновниках? — обращается Сазонов к залу. Шеф-редактор назвал несколько паттернов, которым, по его мнению, должны следовать чиновники. «Не прятаться от людей - знать их интересы и проблемы». — Несколько дней назад в Пятигорске была маевка, Сергей Кириенко пошел с молодежью в горы, и это его участие в слете туристов сделало для пропаганды туризма среди молодежи больше чем, чем многочисленные заседания и методички.

«Не прятаться от журналистов — давать комментарии оперативно». — Последнее время очень весома роль пресс-служб у различных должностных лиц, и по итогу на ответ уходит день-два, а на многие вопросы следует дать комментарии напрямую и в течение часа. Это очень сильно повышает доверие.

«Власть должна объяснять». — Первое правило пиара - если вы не заполните информационный вакуум, то его заполнят другие. Если его не заполните вы—он заполняется слухами, фейками. Во время пандемии мы (Комсомольская Правда—ред.) сделали 10 выпусков общим тиражом 100 млн экземпляров. Развенчивали фейки, учили как себя вести себя в пандемию, и самое удивительное, что печатной версии, именно газете верили больше всего.

«Искренность» — К примеру, если чиновника уговорили идти дать комментарий на радио, но если он не чувствует вовлеченности в это—ему не будут верить. Нужны не только официальные комментарии, ведь людям интересно, чем живет власть.

«Синергия медиапроекта». — Необходимо использовать все медиаплатформы. У нас, у «КП» есть 5 видов контента — видео, текст, фото, аудио, посты в соцсетях. Каждый из потоков влияет на одну конкретную аудиторию и возрастную группу, — поделился своими соображениями Сазонов.

— Огромное количество браков распадаются из-за того, что люди не разговаривают. Так вот, чтобы брак власти и народа не распадался, нужно разговаривать друг с другом, — отметил спикер в завершении лекции.