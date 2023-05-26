Дмитрий Губерниев на медиафоруме: у медиа и власти должна сложится определенная степень доверия друг к другу, чтобы люди получали достоверную информацию

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Сегодня, 26 мая в Самаре, во дворце спорта имени Высоцкого открылась медиалаборатория «Власть. Медиа. Доверие». Среди спикеров — губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, президент «Шкулев медиа холдинг» Виктор Шкулев, генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак, генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков, заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда» Евгений Сазонов.

В качестве ведущего-модератора конференции выступил советник гендиректора канала «Россия», комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

— У нас сегодня собрались представители двенадцати регионов. У медиа и власти должна возникать необходимая степень доверия друг к другу, чтобы люди, которым мы служим получали достоверную информацию, чтобы удобно им было жить в том или ином регионе.

— Год назад, когда я приехал на одно событие, допустил ошибку, начав свое выступление здесь, в Самаре, в присутствии губернатора с того, что мол все шикарно, великий город, великая река, но дорогу из аэропорта в город нужно бы подлатать. И вот, спустя год я приехал — дорога как зеркало! Власть не только не обиделась, а приняла к сведению, сделала выводы, улучшила, — открыл конференцию Дмитрий Губерниев.

В приветственном слове губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил спикеров и участников медиафорума.

— Благодарю всех, кто нашел возможность собраться вместе и помочь нам разобраться, как же вы нынешних условиях сформировать доверие между властью и обществом. В идеале никакого разделения быть не должно, но так сложилось (разделение, прим.ред.), в первую очередь в наших головах, и формирование доверия между властью и обществом - задача перманентная.Это долго выстраивается, и нет никакой гарантии, что доверие продлится бесконечно долго.

— Буквально одно неосторожное слово чиновника, непонятное людям действие, быть может даже оправданное с экономической и хозяйственной точки зрения, но не объясненное, может доверие разрушить. Зачем это доверие нужно? Есть такая пословица — один в поле не воин, и в сегодняшних условиях она звучит несколько иначе, ведь все мы понимаем ее актуальность.

На мероприятии присутствует депутат Саратовской облдумы от фракции «Единая Россия», координатор проекта «Женское движение Единой России» Саратовского регионального отделения партии, генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова.