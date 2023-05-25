Саратовские врачи рассказали о профилактике йододефицита

брифинг 25.05.23

В ходе сегодняшнего брифинга минздрава главный врач Энгельсской детской больницы Михаил Свинарев рассказал об особенностях эндокринной системы и проблемах с щитовидной железой, с которыми сталкиваются жители Саратовской области.

Говоря о гормонах, которые вырабатываются щитовидной железой, большая часть из них формируется из йода. Особенно важна выработка гормонов в те возрастные периоды, когда нужна энергия — в детстве, в пубертатном периоде, в период беременности.

Дефицит гормонов щитовидной железы в 99 процентах случаев являет собой дефицит йода. По словам медика, из-за географического расположения и отсутствия природных источников йода в рационе на постоянной основе Саратовская область относится к разряду йододефицитных регионов. В качестве вариантов решения проблемы Свинарев предложил употреблять в пищу йодированную соль вместо обычной в случае отсутствия противопоказаний. В иных же случаях - использовать различные добавки с содержанием йода.

— Йододефицит приводит к тому, что дети хуже едят, более апатичные, менее выносливые, менее развиты интеллектуально. Государство в обязательном порядке использует йодированную соль в школьном питании, детских садах, интернатах уже около 20 лет. За год оперируем до 10 детей с заболеваниями щитовидной железы, заболеваемость чуть выше средней по стране, но в пределах нормы, — высказался Свинарев.