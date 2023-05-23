фото: ГИБДД

ДТП с маршруткой в Саратове: пострадали семь человек.. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Сегодня, 23 мая, примерно в 13:20 в Саратове произошло ДТП. В микрорайоне СХИ, рядом с домом №16 на улице Бирюзова столкнулись легковой автомобиль Skoda Rapid, за рулем которого находился 45-летний мужчина и маршрутное такси ГАЗель маршрута №13 с 40-летним водителем за рулем. От удара маршрутка улетела в кювет. В результате ДТП по обновленным данным получили травмы четверо взрослых и трое детей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

фото: ГИБДД

Губернатор Роман Бусаргин поручил министру здравоохранения Олегу Костину оказать всю необходимую медпомощь пострадавшим. Министру транспорта Алексею Петаеву во взаимодействии с ГИБДД поручено выяснить все обстоятельства аварии. На месте аварии работают специалисты экстренных ведомств. Информация будет дополняться.