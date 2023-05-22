«Культура и творчество» в «Лесной сказке»: саратовцы поедут на форум «iВолга»

Фото: правительство Саратовской области

Молодость. Энергия. Креатив. Три слова могут стать исчерпывающим девизом, отражающим цель каждого мероприятия Приволжского федерального округа, призванного раскрыть потенциал юных волжан. Организаторы Молодёжного форума ПФО «iВолга» свое призвание видят тоже в этом. Причем эта ответственность распространяется не только на само событие, но и подготовительный к нему процесс.

В Самарской области на базе молодёжного центра «Лесная сказка» прошел семинар-совещание по подготовке к форуму. Председателем собрания выступил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев. Олег Александрович как раз отметил, что особенностью форума в этом году станет полноценная окружная команда организаторов. За каждым из 14 регионов Приволжья закрепили отдельное направление.

Делегация Саратовской области в составе окружной команды организаторов Форума приняла участие в рабочем совещании. По всей видимости, у всех на слуху слоган «Саратов – культурная столица Поволжья», и нашим землякам досталась организация трека «Культура и творчество».

«Организация событий» звучит тематическим лейтмотивом проведения форума. Им будут объединены тренинги и круглые столы, выставки и конкурс молодежных проектов, межрегиональные соревнования и окружные активности.

Восемь смен, которые составят программу Молодёжного форума ПФО «iВолга», поражают своим разнообразием. «Флагманы молодежи», «Единство поколений», «Научный проспект», «Миссия доброТЫ», «Мастера воспитания», «Территория спорта», «Креативная мастерская», «Территории впечатлений», - тематика смен не вызывает сомнений в том, что молодые люди покажут свои таланты во всей красе и проявят себя зрелыми гражданами и патриотами Поволжья.

Также перечень тематических направлений форума составили и три специальных трека Совместно

с Российским движением детей и молодежи «Движение Первых» разработан трек «Поколение Первых». Ассоциацией молодежных парламентов ПФО организован «Голос молодых». «Медиалаборатория» станет образовательной площадкой для молодых специалистов в сфере медиа.

Молодежный форум ПФО «iВолга» пройдет с 21 по 29 июля 2023 года. Местом проведения станет Мастрюковская поляна Самарской области. На это масштабное событие можно зарегистрироваться на платформе «Росмолодежь.События» (events.myrosmol.ru) и официальном сайте форума (ivolgaforum.ru). Участников и гостей слета ждет 9 дней незабываемой творческой атмосферы.