Александр Бастрыкин приказал возбудить дело по факту нарушения прав многодетной матери участника СВО

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин приказал возбудить дело по факту нарушения право многодетной матери участника СВО.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал интервью с 65-летней жительницей Энгельса Любовью Дорошенко, которая воспитала четверых детей. В нулевые годы женщина из-за проблем мужа, задолжавшего бандитам крупную сумму денег продала трехкомнатную квартиру. После смерти супруга, в 2005, Любови пришлось встать в очередь на получение, но и спустя 18 лет женщина не получила жилье. За все это время семья сменила 13 съемных квартир. Один из сыновей женщины воевал в Чечне, другой призван в рамках частичной мобилизации для участия в СВО на территории Украины.

Высказался по поводу ситуации глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов.

— О проблеме знаю — с Любовью Николаевной встречался лично, она была на приеме. Мы вместе искали варианты, как эту ситуацию разрешить законными методами. По тем документам, которые на сегодняшний день имеются на руках, действительно, оснований для предоставления внеочередного жилья нет. Это подтвердила и прокуратура. Помощь семьям ребят, которые участвуют в специальной военной операции и сейчас находятся на передовой — зона особой ответственности власти.

Обязательно направлю обращение к депутатам Саратовской областной думы, чтобы обсудить и проработать законодательно возможность помогать с муниципальным жильем членам семей участников СВО, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Надеюсь, что уже к концу недели, варианты появятся, — пишет чиновник.

Сегодня же, 22 мая, в обед отреагировал федеральный следкомитет. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что несмотря на неоднократные обращения к органам власти, вопрос многодетной матери до сих пор не решен и дал поручение руководителю областного СК Анатолию Говорунову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе следствия.

— Результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — пишет пресс-служба федерального ведомства.