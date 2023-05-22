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Четверть века назад была похищена 12-летняя девочка из Саратова . С отца 12-летней Аллы Гейфман преступники требовали выкуп в размере 5 000 000 американских долларов.

Май 1999 года запомнился самым громким уголовным делом в истории современного Саратова. С целью выкупа была похищена дочь известного предпринимателя. За освобождение 12-летней школьницы преступники требовали от основателя фирмы «Рим» 5 000 000 долларов США. Позднее сумму выкупа снизили до $2 000 000.

Вернуть девочку домой удалось лишь спустя семь месяцев. Ее прятали в Шалинском районе Чечни. Алле отрезали два пальца на руке, и, в качестве веских аргументов, отправили родителям.

Рассказывая, каким образом Алла попала в плен, упоминалось следующее: девочка шла домой после занятий в гимназии, к ней подошли два милиционера. Они напугали школьницу рассказом о том, что «с мамой случилась беда, она просит дочку быстрее ехать к ней на помощь». Алла поверила им и спокойно села в машину, где ее усыпили эфиром.

Спустя три дня безуспешных поисков, когда родители гимназистки отчаялись, киднепперы сообщили о том, что девочка у них и потребовали выкуп. Отец согласился на все условия злоумышленников, но на тот момент располагал суммой в 200 000 долларов.

Негодяи забрали деньги, но девочка оставалась в плену. Освобождение Аллы состоялось в середине декабря 1999 года, благодаря операции, проведенной силами ФСБ и Приволжского РУБОП.

Организатором преступления оказался Абдулбек Ахматханов, лидер группировки, которая промышляла похищением людей. Главаря расстреляли без приговора суда.