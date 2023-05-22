В третий день XXXVI Собиновского саратовцы услышали романсы Рахманинова и увидели «Лебединое озеро»

Саратовский театр оперы и балета

Воскресенье, 21 мая, третий день XXXVI Собиновского музыкального фестиваля, выдался богатым на события. Саратовские зрители услышали романсы Рахманинова и увидели «Лебединое озеро».

В полдень голубая гостиная академического театра оперы и балета собрала почитателей романса. Произведения данного жанра, написанные Сергеем Рахманиновым, были исполнены заслуженной артисткой России Ольгой Кочневой, народным артистом России Леонидом Сметанниковым и струнным квартетом симфонического оркестра Академоперы. Концерт прошел в камерной обстановке, и от этого всепоглощающее торжество любви, ставшее темой практически каждого романса, прозвучало еще более объемно и глубоко. Ольга Кочнева исполнила «Я жду тебя» на стихи Марии Давидовой, словно провозгласив гимн вечной любви. И как противоположна по настроению тоска солдатки из романса Алексея Плещеева «Полюбила я на печаль свою». Прима Саратовского оперного проявила себя в этом произведении еще и как тонкая драматическая актриса. Одически вторил этим настроениям романс «О, нет, молю, не уходи!» на стихи Дмитрия Мережковского в исполнении Леонида Сметанникова. Кроме этого мэтр представил и саратовскую премьеру «Бурлацкой песни» в переложении Сергея Рахманинова. Леонид Анатольевич создал коллективный образ бурлаков, мастерски передав голосом их усталость, обреченность на тяжкий труд и в тоже время гордость, с которой несут свою ношу. «Гопак» Модеста Мусоргского в обработке Сергея Рахманинова, «Полька» - эти опусы струнного квартета добавили концерту радостных и игривых эмоций.

Вечером публике представили балет Петра Чайковского "Лебединое озеро". Ведущие партии в нем исполнили приглашенные солисты. Приме-балерине Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко заслуженной артистке России Оксане Кардаш (Одетта-Одиллия) составил пару ее коллега по театру, лауреат Международных конкурсов Иван Михалев (Принц Зигфрид). Московские гости тонко и грациозно вписались в саратовскую постановку с ее таинственностью, которую сообщают мерцающее вдали озеро, полная луна, силуэт трепетной Одетты в ночном оконном проеме, роковая кокетливость Одилии, порывистая переменчивость Зигфрида. Балет смотрится словно сказочный сон, и погружает в такое состояние неги и предвкушения чуда. Публика наградила Кардаш и Михалева овациями. Это значит, что зрители будут ждать с нетерпением продолжения фестиваля.

Следующий спектакль программы XXXVI Собиновского состоится завтра. Во вторник, 23 мая, Академопера представит "Евгения Онегина" П.Чайковского.