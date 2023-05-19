Мать Сергея Курихина рискует оказаться за решеткой из-за его сомнительных манипуляций с недвижимостью

Сергей Курихин. Фото Александра Уриевского

В Саратове 72-летняя мать скандального олигарха Сергея Курихина Надежда Шиловская рискует отправиться в колонию из-за его манипуляций с недвижимостью. По имеющейся информации, ее дело уже передано в суд, максимальное наказание по вменяемой статье составляет до 10 лет.

Речь идет об элитном особняке в Усть-Курдюме. Он расположен на земельном участке площадью более 3,6 тысяч квадратных метров в престижном коттеджном поселке «Волжский прайд».

По версии следствия, недвижимость была оформлена незаконно. От имени Шиловской были поданы в районную администрацию и Росреестр подложные сведения. Вместо элитной недвижимости туда представили данные на дом на участке, который на момент обращения располагался по соседству. Таким образом, от властей удалось скрыть более 2,8 миллиона рублей.

Хотя по документам 72-летняя Надежда Шиловская и числится собственником недвижимости, по многочисленным свидетельствам, особняком в Усть-Курдюме Курихин пользовался сам, да и в авторстве преступной схемы сомнений нет.

Возникает вопрос, как можно было "подставлять" пожилую женщину, сделав ее участником такого преступления. Ведь статья серьезная: возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет. Самого Сергея Курихина правосудию достать будет сложно: он давно сбежал заграницу. А вот его матери грозит неиллюзорная перспектива оказаться в колонии. И по имеющейся информации, дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

По мнению председателя Общественной палаты Саратовской области Бориса Шинчука, Сергей Курихин поступил не по-мужски.

- Прочитал о ситуации с Сергеем Курихиным и его мамой. Выглядит как-то не по-мужски. Все-таки маму и Родину мы себе не выбираем, - прокомментировал эту историю Шинчук.