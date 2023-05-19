ДТП под Новыми Бурасами: водитель погиб, семилетний ребенок — в больнице

фото: ГИБДД. Кадры с места аварии

Школьный автобус попал в ДТП с отечественной легковушкой под Саратовом. Об этом сообщили в УГИБДД по Саратовской области.

Сегодня, 19 мая, в Новобурасском районе произошло ДТП. Примерно в 11:50 на подъезде к Новым Бурасам столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2110 с 32-летним водителем и школьный автобус «ГАЗель», за рулем которого находился 65-летний мужчина.

Как рассказал министр здравоохранения Олег Костин, водитель «десятки» получил черепно-мозговую травму и скончался в машине бригады ТЦМК в 13:20. Пострадал семилетний ребенок — ушиб виска. Мальчик госпитализирован.

Сотрудники прокуратуры за работой

Для ликвидации последствий привлекалась 3 бригады медиков. Прокуратура Новобурасского района организовала проверку по факту ДТП. На место трагедии выехал и.о. прокурора Новобурасского района Максим Бутенко.