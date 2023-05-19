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Происшествия19 мая 2023 12:00

ДТП под Новыми Бурасами: водитель погиб, семилетний ребенок — в больнице

Школьный автобус попал в ДТП с отечественной легковушкой под Саратовом
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД. Кадры с места аварии

фото: ГИБДД. Кадры с места аварии

Школьный автобус попал в ДТП с отечественной легковушкой под Саратовом. Об этом сообщили в УГИБДД по Саратовской области.

Сегодня, 19 мая, в Новобурасском районе произошло ДТП. Примерно в 11:50 на подъезде к Новым Бурасам столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2110 с 32-летним водителем и школьный автобус «ГАЗель», за рулем которого находился 65-летний мужчина.

Как рассказал министр здравоохранения Олег Костин, водитель «десятки» получил черепно-мозговую травму и скончался в машине бригады ТЦМК в 13:20. Пострадал семилетний ребенок — ушиб виска. Мальчик госпитализирован.

Сотрудники прокуратуры за работой

Сотрудники прокуратуры за работой

Для ликвидации последствий привлекалась 3 бригады медиков. Прокуратура Новобурасского района организовала проверку по факту ДТП. На место трагедии выехал и.о. прокурора Новобурасского района Максим Бутенко.

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